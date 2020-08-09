شكرا لقرائتكم خبر عن "ديربي" الطموحات في جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

تقام غداً الأحد 4 مباريات في افتتاح الأسبوع 24 من دوري المحترفين السعودي،ويتصدر" ديربي جدة" الذي يجمع الاتحاد بالأهلي اهتمام المتابعين رغم الظروف المتناقضة التي يعيشها الغريمان ،وبجانب" الديربي" هناك 3 مواجهات يستقبل من خلالها الوحدة رابع الترتيب الرائد السادس في مباراة قوية بحثاً عن المقعد الآسيوي ، وضمك الذي يحتل المركز قبل الأخير الفيصلي الخامس، ويحل الفيحاء الحادي عشر ضيفاً على الاتفاق التاسع.

وبالعودة ل"ديربي جدة "، ستقام المواجهة المرتقبة وسط فوارق كبيرة بين الفريقين ،أبرزها وجود الأهلي في المركز الثالث "40 نقطة" والاتحاد في المركز "13 " مهدداً بالهبوط ،ويخشى أنصار العميد أن يفاجئهم الملكي بدق مسمار جديد في نعش الهبوط بعد الخسارة التي عاد بها رفاق البرازيلي رومارينيو من أبها 1-2.

ويحتاج الأهلي للانتصار لتضييق الفارق مع النصر الثاني إلى نقطتين ،في حين ان الاتحاد يسعى للهروب من دائرة الهبوط التي تحيط به إلى جانب الفتح وضمك والعدالة ومعهم الحزم ومن بعيد الفيحاء.

ولم يذق الاتحاد طعم الفوز دوريا على الاتحاد في 8 مواسم متتالية حيث كان آخر انتصار له في موسم 2011-2012 بهدف المهاجم نايف هزازي ،بعدها التقى الفريقان في 15 مباراة كسب الأهلي منها 8 مباريات وساد التعادل في 7 منها.

ويشترك الفريقان في تراجع صيتهما مقارنة بقطبي الرياض النصر والهلال المسيطران على البطولة منذ 3 مواسم ،وعامل الاشتراك الآخر هو كتلة الغيابات التي سيدخل بها كل جانب ،حيث تأكد غياب الألماني مارين عن تشكيلة فلادان مدرب الأهلي ليلحق بالرأس أخضري تفاريس الذي فسخ عقده مع الفريق ويوسف بلايلي الذي تأخرت عودته من الجزائر ،بجانب غياب الظهير سعيد المولد للإصابة وأيضاً هيثم عسيري الموقوف بالبطاقة الحمراء التي نالها أمام الحزم.

في جانب الاتحاد تأكد افتقاد المدرب البرازيلي كاريلي لخدمات الأرجنتيني ليناردو ميجل ولم تتأكد مشاركة الايفواري بوني وأيضا فهد المولد بداعي الإصابة.

ويعول مدرب الأهلي على الثلاثي دي سوزا وعمر السومة وعبد الفتاح عسيري لخطف النتيجة ،بينما يتقدم البرازيلي رومارينيو أوراق الاتحاد الرابحة التي ينتظر منها البرازيلي كاريلي إعادة الفريق لسكة الانتصارات والمعنويات.

وما يؤكد الظروف غير الطبيعية لقطبي عروس البحر الأحمر هو غياب الزخم الإعلامي الذي كانت تكتسي به مبارياتهما من مناورات وتصريحات حيث فضل كل جانب إغلاق الأبواب وفضل الصمت على الكلام.