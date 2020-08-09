شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. موليكا هدف الأهلى فى الصيف يرتدى قميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الكونغولي جاكسون موليكا بقميص نادي الزمالك خلال أداء اللاعب لبعض التدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية، واتخذ نادي مازيمبي الكونغولي، خطوة جديدة في طريق احتراف اللاعب في أوروبا، بعدما أبدت العديد من الأندية رغبة في ضم موليكا من مازيمبي، ومنهم فريق ليل الفرنسي، وموسكرون البلجيكي.

كان الأهلي قد فتح خط مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية، لكن إدارة مازيمبي فضلت تسويق الاعب أوروبيا.

لمشاهدة فيديو موليكا بقميص نادي الزمالك، عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب خضع لفحص طبي مساء أمس الجمعة مع طبيب النادي، وطالبوه ببدء إنهاء إجراءات السفر للانتقال إلى ناديه الجديد دون الكشف عن اسم نادي

وقدم موليكا مستوى مميزا مع مازيمبي في الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائي على يد الرجاء المغربي، حيث شارك اللاعب في 4 مباريات دولية مع الكونغو الديموقراطية وسجل هدفا وحيدا.