مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 9 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين، إذ يواجه الأهلى نظيره إنبى فيما يلاقى مصر المقاصة نظيره أسوان ضمن مؤجلات المسابقة العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة مصر المقاصة وأسوان

تقام مباراة مصر المقاصة وإنبى في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري العام ، وكانت أخر مواجهات مصر المقاصة بالدوري شهدت تعادلا ايجابياً بهدف لكل فريق مع الإنتاج الحربى في 8 فبراير الماضى قبل توقف المسابقة فيما فاز تماسيح النيل على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في أخر ظهور.

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 7 وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً .

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"أحمد كشرى" مديراً فنياً لفريق أسوان بعدما تولى تدريب الفريق الجنوبى خلال فترة توقف الدوري بعد استقالة مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان من منصبه اعتراضاً على تأخر مستحقات اللاعبين ويسعى كشرى لانتشال تماسيح النيل من مراكز الهبوط لإنهاء الموسم بين الكبار ، كما تعد أيضاً الظهور الأول لأيهاب جلال مديراً فنياً للمقاصة بعد توليه المسئولية خلفاً للنيجيرى ايمانويل أمونيكى.

على الجانب الأخر يأمل إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في تعديل وضع الفريق الفيومى بعد عودة المسابقة لاسيما أن الفريق يقدم واحداً من أسوأ مواسمه في الدوري منذ صعوده للممتاز .

موعد مباراة الأهلى وإنبى

تقام مباراة الاهلى وانبى في تمام الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري العام، وكانت أخر مواجهة لعبها الأهلي في بطولة الدوري العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً ،وبالتحديد يوم 11 مارس الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدوري العام وكذلك جميع المسابقات في مصر وجميع أنحاء العالم للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدوري المصري ، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 في تاريخه، يدخل الأهلي المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة فيما يدخل انبى المباراة محتلا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف

واستعد الأهلي لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

وعلى الجانب الأخر واجه الجهاز الفني لانبي بقيادة حلمي طولان أزمة تتمثل في غياب نجمه محمد شريف المعار للأهلي خاصة وأن عقد اعارة اللاعب يمنع مشاركته أمام الفريق الأحمر، ،في الوقت الذي جهز طولان العديد من البدائل الهجومية لمفاجئة الدفاع الأهلاوي. وقرر طولان الاعتماد على الحارس محمود جاد في مواجهة الأهلي بعد المستوى الرائع الذى قدمه مع الفريق هذا الموسم مع البترولى فى الدورى قبل توقفه كذلك تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال فترة التوقف الماضية، بجانب الاعتماد على عبدالعزيز البلعوطى، كبديل له على مقاعد البدلاء، نظرًا لإصابة الحارس عمرو حساب بخلع فى الكتف، حيث سيستعيد الفريق جهوده فى سبتمبر المقبل

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.