شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: أنا تاريخ فى الأهلى مثل أهرامات الجيزة ومحدش يقدر يغير ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه سطر اسمه بحروف من ذهب داخل جدران القلعة الحمراء بالبطولات والمباريات التي شارك بها وحصدها، قائلا: "أنا تاريخ داخل جدران النادى الأهلى مثل أهرامات الجيزة وأنا تاريخ ومفيش حد قادر يغير ده، فالأهرامات اسمها خوفو وخفرع ومنقرع مينفش حد يقول اسم تاني أو ينكرها".

وأوضح شادي محمد خلال تصريحات تلفزيونية على هدفه في مرمى النادي الأهلي بقميص نادى الإسماعيلى، قائلا: "كنت أقدر أضيع هدفى فى مرمى الأهلى بعد رحيلى للإسماعيلى و لو كان حدث ذلك فذلك يدل أننى لم أتعلم شيء من الأهلى، ولكن المبادئ الحمراء منعتني".

Advertisements

علق شادي محمد على تصريحات فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، بشأن قيام المنتخب والأندية المصرية برشوى الحكام، قائلا:"عمري ما روحت مع حكم بورسعيد ولا لفيت معاهم في المولات وأنا كابتن الأهلي و مع احترامي لفاروق جعفر ولكن أنا حصدت بطولات كثيرة ولم يحدث هذا الكلام نهائيا".

وأشار شادي محمد إلى كواليس سحب شارة القيادة من عصام الحضري، حارس الأهلي والمنتخب المصرى، قائلا: "بعدما قام مانويل جوزيه بسحب الشارة من عصام الحضري قام بالسؤال من هو الكابتن بعد الحضرى، وجوزيه قال وقتها حسن حمدى رئيس الأهلى وأنا رئيس هذا الفريق وساقوم بسحب الشارة منك وشادي محمد هو الكابتن".