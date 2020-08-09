شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الأهلى لن يتأثر بغياب رمضان صبحى ونعمل له ألف حساب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أنه يواجه النادى الأهلي غدا بالدوري ويعمل له ألف حساب نظرا لقوة الفريق المنافس وامتلاكه اكثر من بديل في كل مركز على نفس مستوى اللاعب الأساسي .
وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاح، رسميا تعيين محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري، ويعاونه أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح مساعدان وصبري إبراهيم حكم رابع، ومحمود دسوقي حكما لتقنية الفيديو ومحمود أبو الرجال مساعد فيديو.
تقام المباراة في تمام الثامنة مساء غد الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة ال١٥ من بطولة الدوري الممتاز.
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي، وجاءت كالتالي:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي.
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