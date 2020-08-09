شكرا لقرائتكم خبر عن عم حارس فى فيديو تحفيزى للأهلى: مش محتاجين نسجل أهداف وليس شعارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر عم حارس، مسئول غرفة الملابس في النادي الأهلي، في فيديو تحفيزي جديد لعودة المارد الأحمر للدوري المصري، بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، مقطع فيديو تحفيزي للاعبي الفريق، قبل عودة استئناف مباريات الدوري الممتاز، وكتبت الصفحة " عدنا للحفاظ على بطولتنا المفضلة وتحقيق اللقب الـ ٤٢، عدنا لنفوز".

يواجه النادى الأهلي في الثامنة مساء الأحد، نادى إنبى في أولى مبارياته عقب استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد فترة توقف استمرت نحو 5 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو يعاني من غيابات مؤثرة.

وتسبب فيروس كورونا في توقف النشاط الكروي في مصر منذ مارس الماضي، لكنه عاد يوم الخميس الماضي بمواجهة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، والتي حسمها الفريق الأبيض بهدف دون رد.

Advertisements





وينتظر أن يلعب الأهلي مساء الأحد ضد إنبي على استاد القاهرة الدولي، وهو على قمة ترتيب الدوري بـ49 نقطة بفارق 15 نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه.

ويغيب عن الأهلى أمام إنبى 8 لاعبين مؤثرين وضعت الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر في مأزق كبير.