شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب عدة أشهر يظهر فريق الأهلي في بطولة الدوري المحلي اليوم ،الأحد، حيث يلتقي المارد الأحمر مع فريق إنبي في الثامنة مساءً في بطولة الدوري العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق انبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة بالمواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت أخر مواجهة لعبها الأهلي في بطولة الدوري العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً ،وبالتحديد يوم 11 مارس الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدوري العام وكذلك جميع المسابقات في مصر وجميع أنحاء العالم للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلي وانبي اليوم مع وجود إستوديو تحليلي خاص بالمباراة قبلها وبعدها.

ويسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدوري المصري ، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 في تاريخه، يدخل الأهلي المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة فيما يدخل إنبي المباراة وهو في المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلي لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

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ويعاني الأهلي قبل مواجهة انبي من غيابات بالجملة في صفوفه وعلى رأسهم ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسين الشحات بداعي الإصابة، بينما تعرض رامي ربيعة للإيقاف بعد طره في مباراة سموحة الأخيرة، ومحمود عبد المنعم كهربا الموقوف من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات، بينما لا يحق لرمضان صبحي نجم هجوم الفريق الأحمر في المشاركة بعد انتهاء اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي منذ يوم 30 يونيو الماضي، فيما لم يوافق ناديه على مد الإعارة حتى هذه اللحظة.

ومن المنتظر أن يدفع رينيه فايلر في مواجهة انبي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع أحمد فتحي، محمود متولي ، ايمت أشرف وعلي معلول، وفي الوسط عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جونيور أجاي، جيرالدو ومروان محسن، وأجرى الأهلي مسحة كورونا يوم الجمعة الماضي قبل مواجهة انبي تنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، فى إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضى من جديد.

وعلى الجانب الأخر واجه الجهاز الفني لانبي بقيادة حلمي طولان أزمة تتمثل في غياب نجمه محمد شريف المعار للأهلي خاصة وأن عقد اعارة اللاعب يمنع مشاركته أمام الفريق الأحمر، ،في الوقت الذي جهز طولان العديد من البدائل الهجومية لمفاجئة الدفاع الأهلاوي.

وقرر طولان الاعتماد على الحارس محمود جاد في مواجهة الأهلي بعد المستوى الرائع الذى قدمه مع الفريق هذا الموسم مع البترولى فى الدورى قبل توقفه كذلك تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال فترة التوقف الماضية، بجانب الاعتماد على عبدالعزيز البلعوطى، كبديل له على مقاعد البدلاء، نظرًا لإصابة الحارس عمرو حساب بخلع فى الكتف، حيث سيستعيد الفريق جهوده فى سبتمبر المقبل.