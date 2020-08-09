مصدر بالأهلى: مدرب تشيكى يتولى القيادة الفنية لقطاع الناشئين ويصل القاهرة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر في النادى الاهلى أنه تم الاتفاق على مدرب تشيكى لتولى المهام الفنية لقطاع النأشئين داخل القلعة وسوف يصل الى القاهرة اليوم الاحد لتوقيع العقود و الإعلان الرسمي عقب مناقشة مجلس إدارة برئاسة محمود الخطيب لجنة التخطيط للكرة مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ويرغب من خلالها الأهلى فى التعاقد مع مدرب أجنبى صاحب رؤية جيدة فى الاهتمام بالناشئين وإعداد كوادر جيدة فى هذا القطاع الملىء بالمواهب.
من ناحية أخرى، استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي على عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمناقشته في مسألة صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجاري بعدما إكتفى المدرب السويسري بضم صفقة وحيدة حتى الأن هي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلي إقناع المدير الفني إبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية أمثال الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وباهر المحمد ي ظهير الأسماعيلي ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الاهلي يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر ، وأعلن المدرب السويسري أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الإستعداد الأمثل لبطولة الدوري التى يستهل الفريق مشاركاته فيها بعد غد ، الأحد، بمواجهة إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" كورونا ، كما يستعد الفريق لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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