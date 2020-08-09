شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: سنفرض عقوبات مغلظة على الأندية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة دراسة مسئولي اتحاد الكرة إلغاء مسحات كورونا للاعبي الدوري المصري قائلا "حتى الآن لا يوجد نيه لإلغاء مسحات الكورونا قبل مباريات الدوري في الوقت الحالي و قد يتم دراسة ذلك الموقف بالتنسيق مع وزارة الصحة ولكن حتى الآن لا يوجد نية لذلك".

وأوضح محمد سلطان خلال تصريحات تلفزيونية تحذير شديد اللهجة إلى أندية الدوري المصري وخاصة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية قائلا: "سنفرض عقوبات مغلظة على الأندية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد الكورونا و اللجنة الخماسية تقوم بمتابعة الأندية خلال المباريات وسنفرض عقوبات مغلظة على غير الملتزمين".

وأشار رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تطورات المسحة الطبية التي خضع لها حمدى فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل لقاء إنبي قائلا "مسحة حمدى فتحى الأخيرة جاءت سلبية قبل تواجده في قائمة الأهلي أمام إنبى ويتم التأكد من تعافى أى لاعب قد تمت إصابته قبل المشاركة في المباريات".