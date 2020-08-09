أحمد مرتضى منصور يتحدث عن نهضة الزمالك الكروية.. و"غيرة" قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه استطاع أن يصنع نهضة كروية في مصر منذ 2014، وتكلل ذلك بالفوز بالعديد من البطولات.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورت:" الزمالك منذ 2014 هو من صنع النهضة الكروية في مصر".
وأضاف، أن الأهلي كان يحلق وحيدا قبل عام 2014 ولا يوجد منافسة، ومستوى الفرق أمامه كان يتقلص، لكن منذ ظهور الزمالك بتدعيماته الجديدة في عام 2014 فصنع صدمة وقتها وفاز ببطولتى الدوري والكأس في موسم واحد.
وأشار إلى أن الزمالك يستطيع حاليا الدخول في اي صفقة ويحسمها، فهو يملك مجلس إدارة قوي يرأسه مرتضى منصور ونوعية جمهور الزمالك مختلفة وشديد الارتباط بناديه.
وأوضح، أن قناة الأهلي شعرت بالغيرة من قناة الزمالك، لذلك قررت تطوير القناة، وأيضا الزمالك سيعمل على تطوير قناته.
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