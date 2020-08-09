أحمد مرتضى منصور يكشف عن هدية تركي آل الشيخ لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي السابق، طلب انتقال أحمد الشناوي إلى صفوف الأهلي.

وأشار منصور في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون سبورتس 2، إلى أن آل الشيخ ألمح لاستخدام الشرط الجزائي في عقد الشناوي لنقله إلى الأهلي.

وقال عضو إدارة الزمالك: "مرتضى منصور طلب مني التوجه إلى السعودية لمقابلة تركي آل الشيخ، فسألته لماذا؟ فقال لي أنه سيقوم بعمل استاد للأهلي وعلينا مناقشته لعمل استاد للزمالك".

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وأضاف: "عندما قابلت آل الشيخ، فقال لي أريد الحصول على توقيع أحمد الشناوي وعلي جبر لصالح الأهلي؟ فتعجبت من الأمر".

وأكمل: "آل الشيخ قال لي هناك شرط جزائي في عقد الشناوي بقيمة مليون ونصف المليون دولار، وأنا سأقوم بدفع مليوني يورو كمكافئة مني لمرتضى منصور".

وأوضح: "قلت له هل الشناوي موافق؟ فقال لي آل الشيخ نعم موافق، وعندما أبلغت والدي بذلك قال لي ليقدم اللاعب طلب ورغبة في الانتقال للأهلي وسنوافق عليها".

واختتم: "وقتها أيضًا طلبنا التعاقد مع أجايي وعبد الله السعيد وعلي معلول، طالما أن الأمور تسير بهذه الطريقة فنطلب ما نريد، لكن الأمور لم تتم في النهاية".