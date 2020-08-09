ملف السبت.. برشلونة يضرب موعدا ناريا مع بايرن.. وبيرلو مدربًا ليوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 8 أغسطس 2020.
المدير الفني لقطاع ناشئي الأهلي في القاهرة خلال ساعات
تقارير إسبانية: ميسي رفض مصافحة مانولاس بعد لقاء برشلونة ونابولي
وزير الرياضة: نرحب بنهائي الأبطال.. ونمتلك كل الإمكانات لاستضافة مونديال 2030
حلمي طولان: رمضان صبحي لا يختلف عن جونيور أجايي
نابولي ينضم للضحايا.. ميسي يواصل صناعة التاريخ في أوروبا
المقاصة يستبعد ثنائي الفريق أمام أسوان بعد اكتشاف 3 إصابات بكورونا
بعد اجتماع الخطيب وبيبو.. دمج فرق الناشئين بالأهلي وتحديد المدربين
رسميًا.. بيرلو مدربًا ليوفنتوس
إلى لشبونة.. برشلونة يضرب موعدا ناريا مع بايرن في دوري الأبطال
عبدالحفيظ يعلن سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة إنبي
أول تعليق من وكيل رمضان صبحي على أنباء فشل تعاقده مع الأهلي
أزمة "على بياض" .. القصة الكاملة لهروب ناشيء الأهلي للاحتراف في أحد عمالقة أوروبا
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