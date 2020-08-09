تقارير إسبانية: ميسي رفض مصافحة مانولاس بعد لقاء برشلونة ونابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير إذاعية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة رفض مصافحة كوستاس مانولاس مدافع نابولي بعد مباراة الفريقين أمس، السبت.

ووفقًا لإذاعة أوندا شيرو الإسبانية، فإن مانولاس قام بمد يده نحو ميسي بعد انتهاء المباراة، إلا أن الأخير رفض مصافحته.

ولم توضح الإذاعة سبب التصرف الذي قام به ميسي، إلا أن عدد وسائل الإعلام المتلفزة الأجنبية ألتقطت التصرف الذي قام به ميسي.

الجدير بالذكر أن برشلونة تأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى نابولي بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والعودة لدور الـ16.