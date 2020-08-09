المدير الفني لقطاع ناشئي الأهلي في القاهرة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
تنتظر إدارة النادي الأهلي وصول، المدير الفني الجديد لقطاع الناشين داخل القلعة الحمراء، بعدما تم الاتفاق معه في وقت سابق على تولى المهمة.
وعلم يلا كورة، أن المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي صاحب الجنسية التشيكية، سيصل القاهرة خلال ساعتين بعد ما اتم مدير التعاقدات امير توفيق وخالد بيبو التعاقد معه .
ومن المقرر أن يتولى المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين مهمته داخل القلعة الحمراء، دون إقامة مؤتمر صحفي خاص به للاعلان عن التعاقد معه.
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