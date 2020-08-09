الرجاء المغربي:" كاف" لم يبلغنا بحضور جماهيري في مواجهتي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يتواصل معهم بشأن تواجد الجماهير في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

وقال وهبي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الكاف لم يبلغنا بحضور جماهيري في مواجهتي الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف، أن ناديه ليس لدي أي تحفظ علي إقامة نهائي أفريقيا في أي بلد حال صعود فريق مصري ومغربي.

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وأوضح، أن فريقه يركز فقط في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولا يوجد لديه أزمة بشأن إقامة لقاء النهائي في أي بلد.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، في المغرب، والإياب سيكون يومي 2 و 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

ومن جانبه، أوضح الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أنه في حالة تأهل طرفي نهائي دوري الأبطال ستقام المباراة في مصر والعكس أيضا في حال تأه