حلمي طولان: رمضان صبحي لا يختلف عن جونيور أجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، على غياب رمضان صبحي لاعب الأهلي عن مواجهة الفريق البترولي، مشيرا إلى أن مستواه لا يختلف عن النيجيري جونيور أجايي جناح الأحمر.

وكان الأهلي استبعد رمضان صبحي من قائمة الفريق في مواجهة إنبي بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال حلمي طولان، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "ما الفارق بين رمضان صبحي وجونيور أجايي؟ أرى عدم وجود فارق بينهما".

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وأضاف: "الأهلي يملك زخيرة من اللاعبين المميزين ولا يعتمد على لاعب واحد، لا يوجد ناد بحجم الأهلي والزمالك يقف على لاعب".

وأتم قائلا: "جونيور أجايي في نفس مستوى خطورة رمضان صبحي، الفارق ليس كبيرا بينهما وقد يكون درجة أو اثنين فقط".

ويستعد إنبي لمواجهة الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل بمسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.