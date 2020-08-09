وزير الرياضة: نرحب بنهائي الأبطال.. ونمتلك كل الإمكانات لاستضافة مونديال 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر تمتلك كل الإمكانات المطلوبة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، كما رحب باستقبال نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "دعمنا الاتحاد المصري والأندية المصرية من أجل استضافة باقي المباريات في مصر بدوري الأبطال، ونحترم موقف الاتحادات الخارجية سواء الدولي أو الإفريقي، والمنشآت جاهزة تمامًا لأي حدث، وما سيتوصل إليه الاتحاد الإفريقي بشأن النهائي سنكون معاونين له."

أما عن إمكانية استضافة كأس العالم 2030، فقد قال وزير الرياضة: "لا ينقصنا شيء على الإطلاق سواء على مستوى الإنشاءات أو الخبرات، وإذا كان هناك فترة زمنية مناسبة سنكون جاهزين في منتهي القوة كما حدث في أمم إفريقيا، حيث حصلنا على حق الاستضافة في أسبوع، ثم انتهينا من الاستعداد في أقل من 3 أشهر."

وتابع: "على مستوى كرة اليد نحن ننشئ 3 صالات من أجل كأس العالم لكرة اليد، وفي العام المقبل نعد ببطولة ناجحة."

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أما عن استكمال النشاط المحلي، فقد قال: "مازلنا نؤكد بأن استكمال النشاط الرياضي مرتبط في المقام الأول بسلامة جميع العناصر المشاركين في المنظومة."

وأضاف: "عودة الدوري لها تأثير إيجابي على كافة عناصر المنظومة، كما أن عجلة اقتصاد كرة القدم عادت للعمل بشكل جيد وحقق جدوى اقتصادية جيدة للغاية."

وتحدث عن انتخابات اتحاد الكرة، قائلًا: "أوضحنا من البداية ما ينص عليه القانون المصري وأن انتخابات اتحاد الكرة إذا أقيمت في الوقت الحالي يجب أن تقام لمدة عام حيث أن قانون الانتخابات يستوجب اقامتها كل 4 سنوات أو مع الدورة الأولمبية أيهما أقرب."

واختتم: "أيما كان القرار الذي سيتوصل له الاتحاد الدولي مع اللجنة الخماسية بشأن الانتخابات فنحن على أتم الاستعداد، والأهم أن تكون المنظومة منضبطة في صالح النشاطات والمنتخبات الوطنية."