نابولي ينضم للضحايا.. ميسي يواصل صناعة التاريخ في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة فريقه لقهر نابولي الإيطالي بنتيجة (3-1) في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليتأهل البارسا إلى ربع النهائي بنتيجة (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأحرز ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الـ23 من مجهود فردي رائع، قبل أن يتسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها لويس سواريز الهدف الثالث للفريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، السبت.

وبهذا الهدف، سجل ميسي ضد 35 فريقًا مختلفًا في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب في تاريخ المسابقة، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي هز شباك 33 فريقا مختلفا بالبطولة.

وأحرز الأرجنتيني أول أهدافه في مسيرته أمام نابولي، ليسجل هدفًا واحدًا على الأقل ضد 35 فريقًا مختلفًا بعدما واجه 40 خصما في المسابقة القارية الأغلى للأندية في أوروبا.

وأصبح نابولي رابع فريق إيطالي يسجل ضده ميسي هدفًا واحدًا على الأقل في دوري الأبطال بعد يوفنتوس وميلان وروما، بإجمالي 13 هدفًا، وكان آخرهم يعود إلى سبتمبر 2017 في مرمى يوفنتوس.

من جانبه، حقق النجم الأرجنتيني رقما استثنائيا في تشامبيونز ليج، بعدما سجل 27 هدفا في 30 مباراة لعبها بدور الـ16 من المسابقة، أكثر من أي لاعب في تاريخ البطولة.

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وساهم ليونيل ميسي في 12 هدفا خلال مبارياته الـ6 الأخيرة على ملعبه "كامب نو" في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، بعدما سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة كالتالي:

- سجل هدفين وصنع هدفا أمام تشيلسي موسم 2017-18 (ثمن النهائي).

- لم يسجل أو يصنع ضد روما موسم 2017-18 (ربع النهائي).

- سجل هدفين وصنع هدفين ضد ليون موسم 2018-19 (ثمن النهائي).

- سجل هدفين ضد مانشستر يونايتد موسم 2018-19 (ربع النهائي).

- سجل هدفين ضد ليفربول موسم 2018-19 (نصف النهائي).

- سجل هدفا ضد نابولي موسم 2019-20 (ثمن النهائي).