"صدام برشلونة وبايرن".. مواعيد ومواجهات ربع نهائي أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
حسمت رسميًا مباريات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما حجز برشلونة وبايرن ميونيخ البطاقتين الأخيرتين على حساب نابولي وتشيلسي.
وكانت مباريات إياب دور الـ16 أقيمت مساء أمس الجمعة حيث حجز مانشستر سيتي مقعدًا في الدور المقبل على حساب ريال مدريد، في المقابل ودّع يوفنتوس البطولة بالخسارة من ليون الفرنسي.
ومن المقرر أن يواجه أتالانتا الإيطالي فريق باريس سان جيرمان في دور الثمانية.
في المقابل، يلعب لايبزيج الألماني ضد أتلتيكو مدريد، أما المباراة الثالثة ستكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.
وستكون المباراة الأخيرة بين مانشستر سيتي وليون الفرنسي.
وكان الاتحاد الأوروبي "يويفا" قرر في وقت سابق إقامة مباريات دور الثمانية وحتى النهائي في البرتغال من مباراة واحدة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ونعرض مواعيد مباريات دور الثمانية:
أتالانتا × باريس سان جيرمان.. الأربعاء المقبل .. الموعد 9 مساءً.
لايبزيج × أتلتيكو مدريد .. الخميس المقبل.. الموعد 9 مساءً .
برشلونة × بايرن ميونيخ .. الجمعة المقبل.. الموعد 9 مساءً.
مانشستر سيتي × ليون .. السبت المقبل.. الموعد 9 مساءً.
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