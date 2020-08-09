أيمن عبدالعزيز: شيكابالا كان بإمكانه اللعب في أكبر أندية أوروبا

أشاد أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، بما قدمه محمود ‏شيكابالا نجم القلعة البيضاء على مدار مسيرته الكروية.‏

وقال عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة

قناة الزمالك:" شيكابالا كان بإمكانه اللعب بسهولة في أكبر ‏دوريات العالم".‏وأوضح:" شيكا ظلم نفسه، وكان ممكن يلعب في أكبر أندية العالم وهو ‏حاطت رجل على رجل"‏وأنهى تصريحاته مؤكداً أن نجم الزمالك كان قادراً على اللعب في نادي ‏بحجم ريال مدريد وغيره من الأندية الكبرى، ولكنه قصر في حق نفسه.

روى أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، كواليس تتويج الفريق ‏الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية في نسختها الماضية.‏

وقال عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة

قناة الزمالك:" مباراة النجم الساحلي في سوسة كانت الأصعب ‏في البطولة بسبب حماس الجماهير التونسية، وكنت على يقين أننا ‏سنتفوق ولن يسجل النجم في مرمنا خاصةً عقب طرد محمود جنش".‏وأضاف:" مشهد جماهير الزمالك في مباراة النهائي أمام نهضة بركان ‏المغربي تسبب في بكائي، فلم أكن أتخيل حضور هذا الكم من أنصار ‏النادي من أجل مساندته، فلم أرى في تاريخي هذا العدد من جماهير ‏النادي في مباراة" ‏