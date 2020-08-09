أشاد أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، بما قدمه محمود شيكابالا نجم القلعة البيضاء على مدار مسيرته الكروية.
وقال عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة
وأوضح:" شيكا ظلم نفسه، وكان ممكن يلعب في أكبر أندية العالم وهو حاطت رجل على رجل"
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن نجم الزمالك كان قادراً على اللعب في نادي بحجم ريال مدريد وغيره من الأندية الكبرى، ولكنه قصر في حق نفسه.
روى أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، كواليس تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية في نسختها الماضية.
وقال عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة
وأضاف:" مشهد جماهير الزمالك في مباراة النهائي أمام نهضة بركان المغربي تسبب في بكائي، فلم أكن أتخيل حضور هذا الكم من أنصار النادي من أجل مساندته، فلم أرى في تاريخي هذا العدد من جماهير النادي في مباراة"
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن عبدالعزيز: شيكابالا كان بإمكانه اللعب في أكبر أندية أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.