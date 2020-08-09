فرانك لامبارد : رحيل هازارد أثر كثيراً على تشيلسي

أكد فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، أن رحيل النجم البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف البلوز، أثر بشكل كبير على مستوى الفريق.

وودع نادي تشيلسي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني في مباراتي الذهاب والإياب

بنتيجة 7 -1.

وقال لامبارد خلال تصريحات عقب المباراة، " لقد فقدنا إيدين هازارد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، في حين أن هناك لاعبين يشاركون في مواسمهم الأولى

مع البلوز ويحتاجون اكتساب الخبرات".

وأضاف " نادي بايرن ميونيخ يمتلك خبرات كبيرة في دوري أبطال أوروبا، وسنتدارك أخطاؤنا وأعلم أن تشيلسي سيعود مرة أخرى للمنافسة على اللقب".

يذكر أن تشيلسي أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي، وضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.