مدرب بايرن ميونيخ يعلق على مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تحدث هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ الألماني، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام برشلونة الإسباني، يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بايرن ميونيخ على حساب تشيلسي الإنجليزي، فيما تأهل برشلونة على حساب

نابولي الإيطالي.

أكد مدرب فريق بايرن ميونخ، هانز فليك، أنهم لا ينوون التركيز على ليونيل ميسي نجم برشلونة فقط، وذلك في مباراتهما المرتقبة الأسبوع المقبل في دوري أبطال

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أوروبا.

وأكد هانز فليك خلال تصريحات للموقع الرسمي لـ يويفا، أن بايرن ميونيخ سيستعد جيداً لمواجهة برشلونة، مشيراً أن النادي البافاري لن يركز فقط على ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وأضاف " سنعمل على التركيز بشكل كامل في مباراة برشلونة، وسنركز على كافة اللاعبين وليس ميسي فقط.