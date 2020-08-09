شادي محمد يعلق على انتقادات مصطفى يونس لـ الخطيب

علق شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات مصطفى يونس، بشأن أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي السابق، ليس من أبناء الأهلي.

وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "مفيش حاجة اسمها ابن النادي وخال النادي ولكن الأصح هو اسطورة النادي".

وتابع: "الخطيب اسطورة ولا يصح أن يقول هذا الكلام نهائيا فهل

من الممكن أن يتم إنكار تاريخ مصطفى يونس".

علق شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على هدفه في مرمى النادي الأهلي بقميص نادي الإسماعيلي.

وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "كنت أقدر أضيع هدفي في مرمي الأهلي بعد رحيلي للإسماعيلي".

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وتابع: "لو كان حدث ذلك فذلك يدل أنني لم أتعلم شيء من الأهلي، ولكن المباديء الحمراء منعتني".

علق شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات فاروق جعغر، نجم الزمالك السابق، بشأن قيام المنتخب والأندية المصرية برشوى الحكام.

وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "عمري ما روحت مع حكم بورسعيد ولا لفيت معاهم في المولات وأنا كابتن الأهلي".

وتابع: "مع احترامي لفاروق جعفر ولكن أنا حصدت بطولات كثيرة ولم يحدث هذا الكلام نهائيا".