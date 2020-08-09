العضلة الخلفية" سبب تغيير حكم مباراة مصر للمقاصة وأسوان

كشف عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب تغيير الحكم محمود ناجي الذي كان مقررا أنيدير مباراة مصر للمقاصة وأسوان ببطولة الدوري الممتاز، ويحل محله حكم الساحة أحمد حمدي.
وقال حجاج للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادا للمباراة، وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدي.
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