اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء مباراة مصر المقاصة وأسوان بعد ظهور حالات كورونا

كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف لقاء مصر للمقاصة وأسوان من الإلغاء بعد ظهور 3 حالات كورونا في النادي الفيومي.
وأكد محمد سلطان في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: ": "لا نية لإلغاء مباراة مصر المقاصة وأسوان بعد ظهور حالات كورونا".
وتابع: "نقوم باتخاذ كافة الإجراءاتالاحترازية ونراعي صحة الجميع".
كشف، محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن ظهور حالة إيجابيةواحدة فقط لفيروس كورونا بفريق أسوان عقب المسحة التي خضع لها الفريق أمس.
وقال، محمد سلطان في تصريحات تليفزيونية ، أظهرت المسحة التي خضع لها فريق أسوان عن ظهور حالة إيجابيةلأحد أعضاء الفريق، مشيرًا إلى أن طبيب الفريق قام بعزله منذ 5 أيام بعد ظهور بعض الأعراض عليه مؤخرا. وتابع، كشف المسحة التي خضع لها فريق المقاصة عن ظهور 3 حالات أعراضهم بسيطة وتم عزلهم بالفعل. وأشار، رئيس اللجنة الطبية، إلى أنه تم زيادة عدد المسحات ل٢٥ لاعب بكل فريق مؤخرا. وأضاف، لم نناقش حتى الآن أمر حضور الجماهير مباريات نصف نهائي البطولات الأفريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، بسبب تفشي فيروس كورونا
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