اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء مباراة مصر المقاصة وأسوان بعد ظهور حالات كورونا

كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف لقاء مصر للمقاصة وأسوان من الإلغاء بعد ظهور 3 حالات كورونا في النادي الفيومي.

وأكد محمد سلطان في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: ": "لا نية لإلغاء مباراة مصر المقاصة وأسوان بعد ظهور حالات كورونا".

وتابع: "نقوم باتخاذ كافة الإجراءات

الاحترازية ونراعي صحة الجميع".

كشف، محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن ظهور حالة إيجابية

واحدة فقط لفيروس كورونا بفريق أسوان عقب المسحة التي خضع لها الفريق أمس.

وقال، محمد سلطان في تصريحات تليفزيونية ، أظهرت المسحة التي خضع لها فريق أسوان عن ظهور حالة إيجابية

لأحد أعضاء الفريق، مشيرًا إلى أن طبيب الفريق قام بعزله منذ 5 أيام بعد ظهور بعض الأعراض عليه مؤخرا. وتابع، كشف المسحة التي خضع لها فريق المقاصة عن ظهور 3 حالات أعراضهم بسيطة وتم عزلهم بالفعل. وأشار، رئيس اللجنة الطبية، إلى أنه تم زيادة عدد المسحات ل٢٥ لاعب بكل فريق مؤخرا. وأضاف، لم نناقش حتى الآن أمر حضور الجماهير مباريات نصف نهائي البطولات الأفريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، بسبب تفشي فيروس كورونا