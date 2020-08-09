شادي محمد: أنا " خدام" الأهلي وأرفض الإساءة لـ الخطيب

قال شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه يعشق النادي الأهلي من كل قلبه ولا يقبل المزايدة حول هذه التصريحات.

وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أنا خدام النادي الأهلي وأؤكد على تلك الكلمة ولن أتراجع عنها فالأهلي

هو من صنع شادي محمد".

وتابع: "أنا لا أرغب في العمل داخل الأهلي أو قناته ولكن أرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب".

وأضاف: "لم أكن مساندا للخطيب في الانتخابات ولكن أرفض الإساءة له فهو ابن النادي واسطورة في الأهلي".

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قال شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه سطر اسمه بحروف من ذهب داخل جدران القلعة الحمراء بالبطولات والمباريات التي شارك بها وحصدها.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أنا تاريخ داخل جدران النادي الأهلي مثل أهرامات الجيزة".

وتابع: "أنا تاريخ ومفيش حد قادر يغير ده، فالأهرامات اسمها خوفو وخفرع ومنقرع مينفش حد يقول اسم تاني أو ينكرها".