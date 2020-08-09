محمد سلطان: حالة إيجابية في أسوان .. و3 حالات في المقاصة

كشف، محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن ظهور حالة إيجابية واحدة فقط لفيروس كورونا بفريق أسوان عقب المسحة التي خضع لها الفريق أمس.
وقال، محمد سلطان في تصريحات لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على فضائية صدى البلد، أظهرتالمسحة التي خضع لها فريق أسوان عن ظهور حالة إيجابية لأحد أعضاء الفريق، مشيرًا إلى أن طبيب الفريق قام بعزله منذ 5 أيام بعد ظهور بعض الأعراض عليه مؤخرا.
وتابع، كشف المسحة التي خضع لها فريق المقاصة عن ظهور 3 حالات أعراضهم بسيطة وتم عزلهم بالفعل.
وأشار، رئيس اللجنة الطبية، إلى أنه تم زيادة عدد المسحات ل٢٥ لاعب بكل فريق مؤخرا. وأضاف، لم نناقش حتى الآن أمر حضور الجماهير مباريات نصف نهائي البطولات الأفريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، بسبب تفشي فيروس كورونا
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