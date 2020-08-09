محمد سلطان: حالة إيجابية في أسوان .. و3 حالات في المقاصة

كشف، محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن ظهور حالة إيجابية واحدة فقط لفيروس كورونا بفريق أسوان عقب المسحة التي خضع لها الفريق أمس.

وقال، محمد سلطان في تصريحات لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على فضائية صدى البلد، أظهرت

المسحة التي خضع لها فريق أسوان عن ظهور حالة إيجابية لأحد أعضاء الفريق، مشيرًا إلى أن طبيب الفريق قام بعزله منذ 5 أيام بعد ظهور بعض الأعراض عليه مؤخرا.

وتابع، كشف المسحة التي خضع لها فريق المقاصة عن ظهور 3 حالات أعراضهم بسيطة وتم عزلهم بالفعل.

وأشار، رئيس اللجنة الطبية، إلى أنه تم زيادة عدد المسحات ل٢٥ لاعب بكل فريق مؤخرا. وأضاف، لم نناقش حتى الآن أمر حضور الجماهير مباريات نصف نهائي البطولات الأفريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، بسبب تفشي فيروس كورونا