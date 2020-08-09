الانتاج الحربي: سنخضع لمسحة جديدة قبل مواجهة الأهلي

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي عن تعافي مختار مختار المدير الفني للفريق من فيروس كورونا وقيادته للفريق خلال المباريات الودية الاخيرة. وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لاعبو الفريق غير جاهزين حتى الان، ولكن لن نشتكي كثيرا، تعودنا على العمل". ولكن لن نشتكي كثيرا، تعودنا على العمل". واردف: مختار مختار تعافى بشكل كامل وقاد الفريق خلال وديتي نادي مصر وطلائع الجيش. وتابع: سنخضع جميعا لمسحة جديدة قبل مواجهة النادي الاهلي بالدوري. وعن انضمام مجدي عبد العاطي للجهاز الفني قال: علاقته ممتازة بمختار مختار ولكن نجد افضل منه للتواجد معنا لمساعدة المدير الفني. الفني قال: علاقته ممتازة بمختار مختار ولكن نجد افضل منه للتواجد معنا لمساعدة المدير الفني. واردف: لا نعلم الى متى سوف يستمر معنا مجدي عبد العاطي، لم نتحدث في تفاصيل. وعن رحيل محمد عبد الله قال مهدي: عبد العاطي انضم لنا كمدرب عام لكي يدير الفريق في حالة عدم وجود مختار، وبالتالي محمد عبد الله لن يكون الرجل الثالث.

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