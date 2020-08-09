جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا في أغسطس، والموعد الرسمي للنهائي

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” جدول مواعيد وملاعب مباريات دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل، والموعد الرسمي للنهائي، وذلك بعد استئناف النشاط الرياضي في معظم دوريات القارة العجوز خلال مايو ويونيو.

وتوقف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم بدءًا من يوم 12 مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، ليتم تجميد مباريات دوري أبطال أوروبا رغم إقامة مبارياته على فترات متباعدة، إلا أن الاتحاد الأوروبي “يويفا” قرر تعليق نشاطه هو الآخر خوفًا من تفشي الفيروس.

ولُعبت أربع مباريات في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2020/2019 قبل تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشهدت تلك المباريات خروج أحد كبار إسبانيا “فالنسيا” على يد الفريق المغمور “أتالانتا” بنتيجة 8-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وودع حامل اللقب “ليفربول” أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب، بالإضافة إلى خروج فريق مورينيو “توتنهام هوتسبير” أمام ريد بول لايبزج الألماني الذي يدربه أصغر مدرب في تاريخ البطولة “ناجلزمان”.

ريمونتادا باريس

استطاع فريق أغنياء فرنسا “باريس سان جيرمان” تحويل خسارته في الذهاب أمام بوروسيا دورتموند 2-1 لفوز 2-0 في الإياب وبلوغ ربع النهائي.

وقبل أقل من 5 أيام على الأربع مباريات المتبقية من ثمن النهائي، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إيقاف مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وكان من المنتظر أن يواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي على ملعب طيران الاتحاد في مدينة مانشستر، يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، لتعويض خيبة الأمل التي أصابته في لقاء الذهاب حيث خسر في سانتياجو برنابيو 2-1.

وفي نفس توقيت لقاء الريال والسيتي، كان مقررًا إقامة مباراة أخرى مثيرة بين يوفنتوس وأولمبيك ليون على ملعب الأول “آليانز ستاديوم”، وكان سيسعى رفاق رونالدو لتعويض الخسارة بهدف نظيف في لقاء الذهاب.

وفي يوم الاربعاء 18 مارس 2020، كان من المفترض إقامة قمتين الأولى في ألمانيا بين بايرن ميونخ وتشيلسي على ملعب آليانز آرينا، والثانية بين برشلونة ونابولي على ملعب كامب نو.

ولا يزال جمهور كرة القدم ينتظر إنفراج هذه الأزمة لمتابعة تلك المباريات المثيرة، لكن هذا لن يحدث إلا إذا توقف انتشار فيروس كورونا، لهذا نكرر ما يقوله الجميع Stay at Home..ابق في المنزل حتى تنقشع الغمة.

متى موعد نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس؟

أعلن اليويفا يوم الاربعاء 17 يونيو 2020 استكمال دوري أبطال أوروبا بنظام البطولة المصغرة في العاصمة البرتغالية “لشبونة” اعتبارًا من يوم 12 أغسطس 2020.

وأكد مسؤولو يويفا سحب نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 من ملعب أتاتورك في مدينة اسطنبول التركية، حيث كانت قد حصلت على شرف تنظيم المباراة قبل أشهر طويلة من بدء الموسم الحالي.

واختار الاتحاد إقامة المباراة النهائية يوم 23 أغسطس على ملعب “دالوش” التابع لنادي بنفيكا بمدينة لشبونة والذي استضاف نهائي دوري الابطال عام 2014 عندما فاز ريال مدريد بنتيجة 1/4 أمام أتلتيكو مدريد بعد التمديد.

ما هي ملاعب المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا؟

لم يحدد الاتحاد الأوروبي بعد إذا ما كانت مباريات إياب دور الـ16 المتبقية سوف تقام على ملاعب أندية برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي، أو ستقام في البرتغال.

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لكن بنسبة كبيرة ستستضيف ملاعب تلك الأندية المباريات لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعدما لعبوا خارج ملاعبهم في مباريات الذهاب وفي حضور جمهور قبل وقوع جائحة كورونا.

وفي حال استكمال الدور ثمن النهائي في البرتغال، من المتوقع استخدام ملعب نادي بورتو والملعب الخاص بنادي فيتوريا جيمارايش.

وتقرر بشكل رسمي، إقامة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي على الملعبين الخاصين بناديي بنفيكا وسبورتينج لشبونة (دالوش وجوزيه أفالادي)، على أن يستضيف دالوش المباراة النهائية بنسبة كبيرة بسبب جاهزيته.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا في أغسطس

اعتمد الاتحاد الاوروبي قرار إقامة ما تبقى من مباريات إياب دور الـ 16 لأندية برشلونة ونابولي وبايرن ميونخ وتشيلسي ويوفنتوس وليون ومانشستر سيتي وريال مدريد، أيام 7 و8 أغسطس.

وسيقام الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة وليس ذهاب وإياب، وذلك بين أيام 12 و15 أغسطس، على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس.

ما تبقى من دور الـ16

برشلونة 3-1 نابولي | 9 أغسطس 2020

بايرن ميونخ 4-1 تشيلسي | 9 أغسطس 2020

يوفنتوس 2-1 ليون | 8 أغسطس 2020

مانشستر سيتي 2-1 ريال مدريد | 8 أغسطس 2020

مواعيد ربع النهائي

أتالانتا – باريس سان جيرمان | 12 أغسطس 2020 | الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش

ريد بول لايبزيج – أتلتيكو مدريد | 13 أغسطس 2020 | الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش

برشلونة – بايرن ميونخ | 14 أغسطس 2020 | الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش

مانشستر سيتي – ليون | 15 أغسطس 2020 | الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش

مواعيد نصف النهائي

18 و19 أغسطس

النهائي

23 أغسطس