كيكي سيتين: نحن بخير، لدينا ميسي ولديهم ليفاندوفسكي

رفض المدير الفني لنادي برشلونة “كيكي سيتين” تفضيل فريقه على بايرن ميونخ أو العكس في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر لها في العاصمة البرتغالية الأسبوع المقبل، قائلاً “كما يمتلك برشلونة أفضل لاعب في العالم، فإن بايرن ميونخ يمتلك هداف المسابقة هذا الموسم”.

وتحدث كيكي سيتين إلى وسائل الإعلام الإسبانية عقب الفوز الصعب الذي حققه برشلونة على نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1/3، علمًا بأن القائم الأيمن أنقذ مرمى برشلونة من هدفين على مدار الشوطين لميرتينز ولوزانو.

وقال كيكي سيتين “لا يوجد فريق مُفضل في الدور ربع النهائي، الحظوظ متساوية بين برشلونة وبايرن ميونخ، نحن لدينا أفضل لاعب في العالم (ميسي) وبايرن ميونخ لديهم ليفاندوفسكي الذي سجل 13 هدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم”.

وأضاف “لا يمكنك تحقيق التأهل إلى ربع النهائي وأنت لا تفعل الأشياء بشكل صحيح، اليوم تغلبنا على واحد من أفضل الأندية الإيطالية، لهذا يمكننا أن نتفائل في مواجهتنا لبايرن ميونخ، مع تذكر دائمًا أننا سنواجه فريق كبير”.

سيتين يحلل المباراة

عرج كيكي سيتين بعد ذلك لتحليل مباراة برشلونة ونابولي، وحرص على الإجابة عن سؤال يخص اللاعب الشاب “مونشو” الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ولم يجر كيكي سيتين أكثر من تغييرين جاءا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وذلك بسبب الإصابات التي اجتاحت فريقه قبل مواجهة نابولي بأيام قليلة، حيث غاب أرتورو فيدال وأومتيتي وبوسكيتس.

وقال المدرب القادم في الميركاتو الشتوي الماضي “دخول مونشو؟ الظروف أجبرتنا على اتخاذ بعض القرارات، ولو كانت النتيجة مختلفة كان سيدخل ريكي بويج أو انسو فاتي”.

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واعترف سيتين “لم نكن جيدين بما فيه الكفاية للتحكم بإيقاع اللعب لمدة 90 دقيقة، يجب أن نتحسن في المواجهة القادمة أمام بايرن ميونخ. على أي حال الفريق كان جيدًا، وما فعلناه أمام نابولي لم يكن سهلاً، أنا متفائل، نحن بخير وعلى استعداد للانتقال إلى لشبونة”.

ماذا قال جاتوزو بعد المباراة؟

أكد المدير الفني لنادي نابولي “جينارو جاتوزو” أن الفوارق الفردية فقط ما نصر برشلونة على فريقه، وخص بالذكر الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد المباراة.

وقال جاتوزو “في أول 10 دقائق من المباراة لم يتجاوز برشلونة منتصف ملعبه، ضغطنا بكل قوة، وكدنا نسجل من كرة ميرتينز، لكنهم سجلوا عندما أتيحت لهم الفرص، ونحن لا”.

وأضاف “ميسي لا يتركك لوحدك أبدًا، ليس من السهل اللعب ضد إطلاقًا، ببساطة الفارق اليوم صنعه الأفراد”.

وواصل “لو نظرنا إلى الأرقام جيدًا سنرى أن النتيجة ليست عادلة تمامًا، خلقنا العديد من الفرص، بل ضعف فرص برشلونة، وسيطرنا على اللقاء، لكن العقلية خذلتنا”.

وعما دار بينه وبين كيكي سيتين، قال جاتوزو “أخبرته بأنني كنت أتابعه خلال السنوات الماضية في لاس بالماس وريال بيتس، هو من المدربين الذين لديهم نهج جميل، ونحن أصدقاء، ونرى كرة القدم بنفس الطريقة”.

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