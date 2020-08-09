رسميًا .. يوفنتوس يُعين آندريا بيرلو بعد إقالة ساري!

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعيين اللاعب الدولي الإيطالي السابق “أندريا بيرلو” مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لماوريتسيو ساري الذي أقيل من منصبه.

وأقال يوفنتوس “ماوريتسيو ساري” ظهر اليوم السبت، بعد الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا علي يد “أولمبيك ليون” الفرنسي بأفضلية هدفه خارج الديار، بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2).

ونشر الموقع الرسمي ليوفنتوس بيانًا أوضح فيه ان بيرلو سيتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المُقبل ولمدة موسمين قادمين.

ووفقًا للعديد من الصحف الإيطالية فإن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي هو من اختار بيرلو لتدريب الفريق الأول، بعد أيام معدودة من تعيينه مدربا لفريق الشباب في النادي.

واستقبلت جماهير يوفنتوس القرار بكثير من الإعجاب الممزوج بالخوف، خاصة وأن النجم الإيطالي السابق لا يملك أي خبرة في مجال التدريب، مما يعتبره الكثيرين مغامرة محفوفة بالمخاطر من قبل إدارة “السيدة العجوز”.

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