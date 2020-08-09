صور برشلونة ونابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا “سيتين ينتصر ويؤجل الرحيل”

تأجل رحيل المدير الفني الإسباني “كيكي سيتين” عن قلعة كامب نو هذا الصيف بعد تجاوزه لعقبة نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا المساء، والتأهل لمواجهة بايرن ميونخ في ربع النهائي المقرر إقامته من مباراة واحدة في البرتغال الأسبوع المقبل.

ولم يجد برشلونة صعوبة في إنهاء مواجهته أمام نابولي بفضل الهدف المُبكر الذي سجله المدافع الفرنسي “لينجليه” برأسية مُتقنة بعد تلقيه عرضية من ركنية نفذها “إيفان راكيتيتش” في الدقيقة العاشرة.

وعاد إيفان راكيتيتش لصناعة الأهداف بعد فترة من الغياب، لا سيما في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يمرر أي كرة حاسمة في ست مباريات لعبهم قبل مباراة نابولي.

واستطاع ليونيل ميسي بفضل تفاهمه الكبير من الهولندي فرينكي دي يونج تسجيل الهدف الثاني بتسديدة مقوسة مذهلة داخل منطقة الجزاء، أطلقها في حراسة 3 مدافعين من نابولي.

وأضاف ميسي الهدف الثالث بطريقة أجمل بعد تمريرة من دي يونج، لكن الحكم التركي “شاكير” وتقنية الفار رفضت احتسابه بداعي استخدام ميسي لليد لحظة استلام الكرة على الصدر.

وفي الدقيقة 42 حصل ميسي بخبث كروي على ركلة جزاء صحيحة من المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، وأثبتت تقنية الفار صحة قرار الحكم شاكير، لينفذ لويس سواريز الركلة بنجاح.

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وقبل انتهاء الوقت المحتسب بدل من ضائع للشوط الأول بثوان معدودة، قلص إينسيني النتيجة ليجعلها 1/3 إثر ركلة جزاء تحصل عليها “ميرتينز” بعد تعرضه لعرقلة من راكيتيتش.

وتسبب هدف إينسيني في اشعال أجواء المباراة خلال شوطها الثاني، واجتهد نابولي كثيرًا لإدراك الهدف الثاني واللعب على هدف ثالث يضمن به الصعود لملاقاة بايرن ميونخ.

لكن ضعف الحاسة التهديفية لإينسيني وميرتينز وكاييخون، فضلاً عن سوء التمركز داخل منطقة الجزاء، أمور أثرت بالسلب على استحواذ نابولي.

وتأخر المدير الفني لنابولي “جاتوزو” في إشراك ميليك ولوزانو في الخط الأمامي، ويبدو أنه ندم على ذلك كثيرًا، ففي الدقائق القليلة التي لعبها هذا الثنائي، كاد نابولي يسجل أكثر من مرة.

وسيواجه برشلونة فريق بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، وعليه تحضير نفسه بسرعة لتلك المواجهة الصعبة التي ستكون انتقامية بكل تأكيد لما حدث بين الفريقين في نصف نهائي 2015، عندما أسقط ميسي بواتينج بمهارة فردية عجيبة.

شاهد صور مباراة برشلونة ونابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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