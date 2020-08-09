عاجل | تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية أمام تشيلسي “ألكانترا يُعيد كيميتش لمركزه الأصلي”

كشف المدير الفني لبايرن ميونخ “هانز فليك” التشكيلة الأساسية للفريق التي ستواجه “تشيلسي” في إياب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وعاد الإسباني “تياجو ألكانترا” إلى التشكيلة الأساسية من جديد بعد غيابه لفترة طويلة عن الفريق البافاري بسبب الإصابة، ليجبر زميله الألماني “جوشوا كيميتش” إلى العودة لمركزه الأصلي.

وسيلعب “جوشوا كيميتش” في مركز الظهير الايمن على حساب الفرنسي “بينجامين بافارد”، بينما سيتواجد النمساوي “ألفونس ديفيز” في اليسار.

وسيواصل “دافيد ألابا” اللعب في مركز قلب الدفاع، على حساب الصفقة القياسية التي أبرمها بايرن في الميركاتو الصيفي الماضي “لوكاس هيرنانديز” القادم من صفوف أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو.

والتالي تشكيلة بايرن ميونخ:

مانويل نوير

جوشوا كيميتش – جيروم بواتينج – دافيد ألابا – ألفونس ديفيز

جورتيسكا – تياجو ألكانترا

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سيرج جنابري – توماس مولر – إيفان بيرسيتش

روبرت ليفاندوفسكي.

والتالي تشكيلة تشيلسي:

ويلي كاباييرو

رايس جيمس – كريستينسن – كورت زوما – إيمرسون بالميري

باركلي – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش

هودسون أودوي – تامي أبراهام – ماسون ماونت.