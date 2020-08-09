نقدم لكم فيديو أهداف بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، في أهم مباريات اليوم السبت 8-8-2020 في إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من المسابقة.

تفنن بايرن ميونخ في تعذيب سكان لندن بهزيمة تشيلسي بنتيجة 1/4 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وحسم بايرن، الفائز بثنائية الدوري والكأس، المباراة مبكرا في الدقيقة التاسعة عندما نفذ ليفاندوفسكي ركلة جزاء بنجاح.

وصنع البولندي ليفاندوفسكي، الذي أحرز 53 هدفا في 44 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، الهدف الثاني لزميله إيفان بريشيتش في الدقيقة 24 حيث أظهر صاحب الأرض عدم تأثره على المستوى البدني على الرغم من مرور خمسة أسابيع من موعد آخر مباراة رسمية لعبها.

وقلص تشيلسي، الذي استقبلت شباكه سبعة أهداف في مواجهتي ذهاب وإياب في أوروبا لأول مرة، الفارق عبر تامي أبراهام عندما تابع الكرة المرتدة من الحارس مانويل نوير قبل دقيقة من الاستراحة.

وأعاد البديل كورنتين توليسو الفارق إلى هدفين لصالح بايرن في الدقيقة 76 قبل أن يضيف ليفاندوفسكي هدفه الثاني بضربة رأس بعد ذلك بثماني دقائق ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في دوري الأبطال هذا الموسم.

ويدخل بايرن الدورة المصغرة المكونة من ثمانية فرق في لشبونة هذا الأسبوع بعد فوزه في آخر 18 مباراة بجميع المسابقات حيث سيواجه برشلونة يوم الجمعة.

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إليكم اهداف المباراة..

هدف التقدم لبايرن ميونخ “ليفاندوفسكي” 1-0

هدف بايرن ميونخ الثاني 2-0

هدف بايرن الثالث “توليسو” 3-1

هدف بايرن الرابع “ليفاندوفسكي” 4-1

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