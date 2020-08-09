نقدم لكم فيديو أهداف برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، في قمة مباريات اليوم السبت 8-8-2020 في إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من المسابقة.

تأهل برشلونة لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على نابولي بنتيجة 3-1،وتقدم برشلونة بهدف سجله كليمون لينجليه في الدقيقة العاشرة، عندما لعب إيفان راكيتيتش الكرة من ركلة ركنية داخل منطقة جزاء نابولي حيث ارتقى إليها كليمون لينجليه وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وشهدت الدقيقة 24 تسجيل برشلونة للهدف الثاني عندما توغل ليونيل ميسي بالكرة حتى دخل منطقة جزاء نابولي وسدد الكرة لحظة سقوطه على أرض الملعب لتعانق كرته الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لنابولي عندما قام راكيتيتش بعرقلة درايس ميرتينز داخل منطقة جزاء برشلونة، ليسددها لورينزو إنسيني بنجاح مسجلا الهدف الأول لنابولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-1.

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وتم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة حيث قام كاليدو كوليبالي بعرقلة ميسي داخل منطقة الجزاء ليسددها لويس سواريز بنجاح مسجلا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ويلتقي برشلونة، يوم الجمعة المقبل، في دور الثمانية مع بايرن ميونخ، الذي تغلب على تشيلسي 7 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وتقام مباريات دور الثمانية في لشبونة بنظام خروج المغلوب.

إليكم فيديو أهداف برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا + ملخص المباراة





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