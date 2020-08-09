بايرن ميونخ يتفنن في تعذيب سكان لندن ويهزم تشيلسي من جديد

تفنن بايرن ميونخ في تعذيب سكان لندن بهزيمة تشيلسي بنتيجة 1/4 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، ليصبح العدو الأكبر لأندية العاصمة الإنجليزية.

وانتصر بايرن ميونخ على توتنهام بنتيجة كارثية في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف، بواقع 7 أهداف في لندن، و3 أهداف في ميونخ.

وعاد بايرن ميونخ ليكرر عدائه مع أندية لندن بتسجيل 3 أهداف في ذهاب ثمن نهائي الأبطال أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج، قبل أن يسجل 4 أهداف مساء اليوم بمباراة الإياب.

ناهيك عن تفوقه الدائم على فخر لندن “آرسنال” الذي يُعد الفريق المفضل لملكة إنجلترا “إليزابيث”، سواء في دور المجموعات أو المباريات الاقصائية للبطولات في سنوات مضت.

وحسم بايرن، الفائز بثنائية الدوري والكأس، المباراة مبكرا في الدقيقة التاسعة عندما نفذ ليفاندوفسكي ركلة جزاء بنجاح.

Advertisements

وصنع البولندي ليفاندوفسكي، الذي أحرز 53 هدفا في 44 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، الهدف الثاني لزميله إيفان بريشيتش في الدقيقة 24 حيث أظهر صاحب الأرض عدم تأثره على المستوى البدني على الرغم من مرور خمسة أسابيع من موعد آخر مباراة رسمية لعبها.

وقلص تشيلسي، الذي استقبلت شباكه سبعة أهداف في مواجهتي ذهاب وإياب في أوروبا لأول مرة، الفارق عبر تامي أبراهام عندما تابع الكرة المرتدة من الحارس مانويل نوير قبل دقيقة من الاستراحة.

وأعاد البديل كورنتين توليسو الفارق إلى هدفين لصالح بايرن في الدقيقة 76 قبل أن يضيف ليفاندوفسكي هدفه الثاني بضربة رأس بعد ذلك بثماني دقائق ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في دوري الأبطال هذا الموسم.

ويدخل بايرن الدورة المصغرة المكونة من ثمانية فرق في لشبونة هذا الأسبوع بعد فوزه في آخر 18 مباراة بجميع المسابقات حيث سيواجه برشلونة يوم الجمعة.

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

..