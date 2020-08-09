عاجل | تشكيلة برشلونة الأساسية أمام نابولي “عودة جريزمان ودي يونج”

أعلن المدير الفني الإسباني “كيكي سيتين” تشكيلة برشلونة الأساسية أمام نابولي، قبل ساعة من بداية المباراة المرتقبة بين الفريقين في قمة مباريات اليوم إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو.

وتواجد المهاجم الدولي الفرنسي “أنطوان جريزمان” في خط هجوم برشلونة منذ البداية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر مباراتين للبرسا في الدوري الإسباني أمام أوساسونا وديبورتيفو آلافيس (2/1 و0/5).

وعاد لاعب الوسط الهولندي الشاب “فرينكي دي يونج” للتشكيل الأساسي للبرشلونة، لأول مرة منذ يوم 13 يونيو الماضي، حيث أبعدته الإصابة عن المشاركة في 8 مباريات متتالية في الدوري الإسباني، قبل أن يستأنف مشواره من على دكة البدلاء أمام أوساسونا وآلافيس لمدة 44 دقيقة فقط في كلتا المباراتين.

وسيشارك فرينكي دي يونج الثنائي “سيرجي روبرتو وإيفان راكيتيتش” في خط وسط برشلونة أمام نابولي الذي يدخل مدربه جينارو جاتوزو هذا اللقاء متسلحًا بالثلاثي “فابيان رويز وديمي وزيلينسكي” في منطقة أم المعارك.

إليكم تشكيلة برشلونة الأساسية أمام نابولي :

تير شتيجن

جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

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سيرجي روبرتو – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج

أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي

تشكيلة نابولي الأساسية :

دافيد أوسبينا

دي لورينزو – مانولاس – خاليدو كوليبالي – ماريو روي

فابيان رويز – ديمي – زيلينسكي

إنسيني – ميرتينز – كاييخون