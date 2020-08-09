بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بايرن ميونخ وتشيلسي” في أهم مباريات اليوم السبت 8-8-2020 في إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “بايرن ميونخ وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب بايرن ميونخ “أليانز أرينا”.

يستقبل ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ مباراة نارية بين “بايرن ميونخ وتشيلسي” في إياب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا دون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتهت مباراة الذهاب بين “بايرن ميونخ وتشيلسي” التي أقيمت يوم 25 فبراير 2020 على ملعب “ستامفورد بريدج” بانتصار الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويدخل “بايرن ميونخ” اللقاء متسلحًا بنتيجة الذهاب، من أجل وضع القدم الاخرى في دور ربع النهائي، لمواصلة رحلة البحث عن اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 7 أعوام.

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وسيغيب عن صفوف “بايرن ميونخ” الظهير الأيمن الفرنسي بينجامين بافارد بداعي الإصابة، كما سيغيب مواطنه “كينجسلي كومان” لنفس السبب.

في المقابل سيحتاج “تشيلسي” إلى معجزة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور الموالي، حيث يتوجب عليه تسجيل 4 أهداف دون ان تتلقى شباكه اي هدف.

وتصعبت مهمة تشيلسي اكثر من ما كانت بعدما تعرض عدد كبير من لاعبيه إلى الإصابة وهم “سيزار أزبيليكويتا وكريستيان بوليسيتش وبيدرو رودريجيز وبيلي جيلمور ولوفتوس تشيك”.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي اليوم

بايرن ميونخ 4-1 تشيلسي

????️ملعب أليانز أرينا (ميونخ – ألمانيا)

????دوري أبطال أوروبا (إياب دور الـ16)

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وتشيلسي” في إياب ثمن نهائي أمجد البطولات الأوروبية “دوري أبطال أوروبا”.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة بايرن ميونخ: مانويل نوير – جوشوا كيميتش – جيروم بواتينج – دافيد ألابا – ألفونس ديفيز – جورتيسكا – تياجو ألكانترا – سيرج جنابري – توماس مولر – إيفان بيرسيتش – روبرت ليفاندوفسكي.

مانويل نوير – جوشوا كيميتش – جيروم بواتينج – دافيد ألابا – ألفونس ديفيز – جورتيسكا – تياجو ألكانترا – سيرج جنابري – توماس مولر – إيفان بيرسيتش – روبرت ليفاندوفسكي. ???? دكة البدلاء: هوفمان – أولريخ – برايت أري مباي – توليسيو – ماليك تيلمان – نيكلاس شول – ألفارو أودريزولا – جمال موسيالا – خافي مارتينيز – لوكاس هيرنانديز – ميكايل كويسانسي – فيليب كوتينيو.

هوفمان – أولريخ – برايت أري مباي – توليسيو – ماليك تيلمان – نيكلاس شول – ألفارو أودريزولا – جمال موسيالا – خافي مارتينيز – لوكاس هيرنانديز – ميكايل كويسانسي – فيليب كوتينيو. ???? تشكيلة تشيلسي: ويلي كاباييرو – رايس جيمس – كريستينسن – كورت زوما – إيمرسون بالميري – روس باركلي – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش – هودسون أودوي – تامي أبراهام – ماسون ماونت.

ويلي كاباييرو – رايس جيمس – كريستينسن – كورت زوما – إيمرسون بالميري – روس باركلي – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش – هودسون أودوي – تامي أبراهام – ماسون ماونت. ???? دكة البدلاء: كيبا – لويس باتي – باتشواي – أرماندو بورخا – أوليفييه جيرو – هينري لاورينس – إيان ماتسين – أنطونيو ورديجير – دينيل سيمو – فيكايو توموري.

كيبا – لويس باتي – باتشواي – أرماندو بورخا – أوليفييه جيرو – هينري لاورينس – إيان ماتسين – أنطونيو ورديجير – دينيل سيمو – فيكايو توموري. سيدير المباراة الحكم الروماني أوفيديو ألين هاتيجان.

“1 بداية المباراة..

“5 مرت اول خمس دقائق ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“6 اووووووه ليفاندوفسكي ينفرد بكاباييرو وحاول مرواغته ليرتطم بجسد الحارس الأرجنتيني ويفقد الكرة، ولكن مهلاً الحكم يشير إلى وجود تسلل.

“7 الحكم يقرر العودة إلى الفار للتأكد من وجود حالة التسلل، لأن هناك فرصة لإحتساب ضربة جزاء لصالح البايرن.. سنرى.

“8 بالفعل بعد العودة للفار قرر الحكم هاتيجان احتساب ضربة جزاء لبايرن ميونخ، بعدما تأكد من عدم وجود تسلل على ليفاندوفسكي.

“8????بطاقة صفراء على ويلي كاباييرو.

“9⚽ جووووووووووووووول – روبرت ليفاندوفسكي يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها على يسار كاباييرو الذي ذهب مع الكرة ولكن كانت قوية وسريعة لتسكن شباكه.

“10 النتيجة الآن 4-0 لبايرن بمجموع المباراتين.

“13 مهمة تشيلسي اصبحت مستحيلة، حيث يحتاج الفريق الإنجليزي تسجيل 6 أهداف من العبور إلى الدور الموالي.

“15 يحمل نجولو كانتي شارة قيادة تشيلسي اليوم بعد غياب أزبيليكويتا للإصابة.

“24⚽ جووووووووووووووول – الهدف الثاني للبايرن عن طريق الكرواتي إيفان بيرسيتش.

“24 قصة الهدف: توماس مولر يستخلص كرة من كوفاسيتش في منتصف الملعب لتصل إلى ليفاندوفسكي الذي مرر الكرة إلى بيرسيتش الخالي تمامًا من الرقابة ليسددها مباشرة في المرمى.

“28⚽ جووووووووووووووول – هودسون أودوي يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

“29 ⚽❌الهدف يُلغى بداعي التسلل!

“30 مازالت تشير النتيجة إلى تقدم بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شيء.

“35 قام بايرن بثمان محاولات على المرمى مقابل محاولة واحدة فقط من تشيلسي.

“38 تمريرات قصيرة بين لاعبي بايرن في منتصف الملعب في ظل تراجع البلوز.

“40 يتبقى خمس دقائق علي نهاية الشوط الاول.

“43???? بطاقة صفراء على إيمرسون بالميري بعد تدخل قوي على جورتيسكا.

“44⚽ جووووووووووووووول – تامي أبراهام يسجل هدف تقليص الفارق.

“44 قصة الهدف: إيمرسون بالميري يرسل عرضية أرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الست ياردات تصدى لها نوير لتذهب إلى أبراهام الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة في الشباك.

“45 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم بايرن بهدفين مقابل هدف واحد.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45???? بداية الشوط الثاني.

“55 مرت اول عشر دقائق من الشوط الثاني، وكالعادة بايرن يستحوذ على الكرة بتمريرات قصيرة بين لاعبيه.

“60 اللعب يتوقف بسبب اصابة أبراهام بعدما سدد بواتينج كرة قوية جدًا في يد المهاجم الانجليزي.

“63????تبديلان دفعة واحد للبايرن بخروج بواتينج ودخول نيكلاس شول، وخروج بيريسيتش ودخول كوتينيو

“65 لا وجود لفرص خطيرة حتى الآن.

“70????????تبديلان دفعة واحدة للبايرن بخروج تياجو ألكانترا ودخول كورنتين توليسيو، وخروج جوشوا كيميتش ودخول ألفارو أودريزولا.

“72 كوتينيو يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت المرمى بقليل.

“76⚽ جووووووووووووووول – كورنتين توليسيو يسجل الهدف الثالث للبايرن.

“76 قصة الهدف: ليفاندوفسكي يرسل عرضية مثالية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء قابلها توليسيو القادم من الخلف بتسديدة قوية ارتطمت في كاباييرو وسكنت الشباك.

“77 اصبحت النتيجة الآن (6-1) لبايرن ميونخ بمجموع المباراتين.

“80????التبديل الخامس والاخير للبايرن بخروج سيرج جنابري ودخول خافي مارتينيز.

“81????تبديل لتشيلسي بخروج تامي أبراهام ودخول أولفييه جيرو.

“83 ⚽ جووووووووووووووول – روبرت ليفاندوفسكي يسجل الهدف الرابع.

“83 قصة الهدف: أودريزولا يرسل عرضية رائعة من الجهة اليمنى ارتقى لها ليفاندوفسكي وضربها رأسية قوية في مرمى كاباييرو.

“85 يعتبر هذا الهدف هو 13 هذا الموسم للمهاجم البولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليقترب من حسم لقب الهداف لصالحه حيث يأتي من بعده إيرلينج هالاند بعشرة أهداف وودع فريقه دورتموند المسابقة على يد باريس سان جيرمان.

“90 صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب (7-1)، ليتأهل إلى دور ربع النهائي لملاقاة برشلونة الذي تأهل على حساب نابولي.

إلى هنا ينتهي البث المباشر، وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

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