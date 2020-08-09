بالفيديو | ملخص مباراة برشلونة ونابولي “دهاء ميسي يهزم خطط جاتوزو”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص لأحداث مباراة “برشلونة ونابولي” في قمة مباريات اليوم السبت 8-8-2020 لحساب إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من دوري أبطال أوروبا.

نقلت مباراة “برشلونة ونابولي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما نقلت على بي إن سبورتس 11 الإنجليزية، وقناة بي تي سبورت 2.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب برشلونة “الكامب نو”.

ولم يجد برشلونة صعوبة في إنهاء المواجهة لصالحه خلال الشوط الأول، بفضل الهدف المُبكر الذي سجله المدافع الفرنسي “لينجليه” برأسية مُتقنة بعد تلقيه عرضية من ركنية نفذها “إيفان راكيتيتش” في الدقيقة العاشرة.

وعاد إيفان راكيتيتش لصناعة الأهداف بعد فترة من الغياب، لا سيما في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يمرر أي كرة حاسمة في ست مباريات لعبهم قبل مباراة نابولي.

واستطاع ليونيل ميسي بفضل تفاهمه الكبير من الهولندي فرينكي دي يونج تسجيل الهدف الثاني بتسديدة مقوسة مذهلة داخل منطقة الجزاء، أطلقها في حراسة 3 مدافعين من نابولي.

وأضاف ميسي الهدف الثالث بطريقة أجمل بعد تمريرة من دي يونج، لكن الحكم التركي “شاكير” وتقنية الفار رفضت احتسابه بداعي استخدام ميسي لليد لحظة استلام الكرة على الصدر.

وفي الدقيقة 42 حصل ميسي بخبث كروي على ركلة جزاء صحيحة من المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، وأثبتت تقنية الفار صحة قرار الحكم شاكير، لينفذ لويس سواريز الركلة بنجاح.

وقبل انتهاء الوقت المحتسب بدل من ضائع للشوط الأول بثوان معدودة، قلص إينسيني النتيجة ليجعلها 1/3 إثر ركلة جزاء تحصل عليها “ميرتينز” بعد تعرضه لعرقلة من راكيتيتش.

وتسبب هدف إينسيني في اشعال أجواء المباراة خلال شوطها الثاني، واجتهد نابولي كثيرًا لإدراك الهدف الثاني واللعب على هدف ثالث يضمن به الصعود لملاقاة بايرن ميونخ.

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لكن ضعف الحاسة التهديفية لإينسيني وميرتينز وكاييخون، فضلاً عن سوء التمركز داخل منطقة الجزاء، أمور أثرت بالسلب على استحواذ نابولي.

وتأخر المدير الفني لنابولي “جاتوزو” في إشراك ميليك ولوزانو في الخط الأمامي، ويبدو أنه ندم على ذلك كثيرًا، ففي الدقائق القليلة التي لعبها هذا الثنائي، كاد نابولي يسجل أكثر من مرة.

وسيواجه برشلونة فريق بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، وعليه تحضير نفسه بسرعة لتلك المواجهة الصعبة التي ستكون انتقامية بكل تأكيد لما حدث بين الفريقين في نصف نهائي 2015، عندما أسقط ميسي بواتينج بمهارة فردية عجيبة.

برشلونة 3-1 نابولي

????️ملعب الكامب نو (برشلونة – إسبانيا)

????دوري أبطال أوروبا (إياب دور الـ16)

انتهت

ملخص مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? برشلونة يكفيه التعادل لضمان التأهل لمواجهة الفائز من مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي.

???? برشلونة تعادل بصعوبة في مباراة الذهاب على ملعب سان باولو 1/1.

???? لا يوجد أمام برشلونة سوى دوري أبطال أوروبا لإنقاذ الموسم من الانهيار .. بعد الخروج من كأس الملك أمام أثلتيك بلباو وخسارة الدوري الإسباني أمام ريال مدريد.

???? ???? تشكيلة برشلونة الأساسية تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو – سيرجي روبرتو – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي.

???? ⬜️ تشكيلة نابولي الأساسية دافيد أوسبينا – دي لورينزو – مانولاس – خاليدو كوليبالي – ماريو روي – فابيان رويز – ديمي – زيلينسكي – إنسيني – ميرتينز – كاييخون.

???? لا توجد أية غيابات في صفوف نابولي هذا المساء..بينما يغيب عدد كبير من اللاعبين عن برشلونة أمثال سيرجيو بوسكيتس وكوينكا وعثمان ديمبيلي ومورير وأومتيتي وأرتورو فيدال.

يدير هذا اللقاء الحكم التركي “شاكير”

1″صافرة بداية اللقاء..

1″ أوووووووووه…ماذا أهدرت يا ميرتينز؟؟؟؟؟ تصويبة يسارية من داخل منطقة الجزاء للاعب البلجيكي ترتطم في المقص الأيمن من الخارج وتمر بردًا وسلامًا على البرسا.. يا لها من بداية!

5″ هجوم خاطف من نابولي في الدقائق الأولى لقتل اللقاء..

9″ برشلونة يبدو أنه سيُباغت نابولي الذي أضاع عدة فرص في مستهل هذا المشوار ..

10″ ⚽️ جووووووووووووووووول…على عكس سير اللعب، برشلونة يسجل الهدف الأول عن طريق رأس المدافع الفرنسي لينجليه بعد تمريرة من ركنية أرسلها إيفان راكيتيتش..

11″ ???? هذه أول تمريرة حاسمة لإيفان راكيتيتش في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من 7 مباريات .. راكيتيتش صنع 3 أهداف في الدوري الاسباني وهدف واحد في كأس ملك إسبانيا من 3 مباريات.

13″ بووووووووووم…إيفان راكيتيتش يطلق تصويبة صاروخية من 25 ياردة تذهب جوار القائم الأيمن بقليل..

19″ تفاهم كبير بين ميسي ودي يونج في تحضير الهجمة بمنتصف الملعب.. تبادل ممتاز للكرات وثنائيات متكررة فيما بينهما .. لكن التمركز السيء للويس سواريز داخل المنطقة يتسبب في عدم اكتمال تلك الألعاب بفرص.

23″ ⚽️ جووووووووووووووووول…ميسي!!!! هدف متعة متعة متعة!!! يراوغ ويموه ويسقط بعد تعرضه للعرقلة ومن بين 3 لاعبين يصوب مقوسة على أقصى يمين الحارس دافيد أوسبينا الذي طار عليها دون أي جدوى..الكرة ذهبت في أصعب مكان.

30″ ???? جووووووووووووووووول…ميسي يسجل الهدف الثالث لبرشلونة 3/صفر في أول نصف ساعة! ميسي يتسلم تمريرة مذهلة داخل منطقة الجزاء جاءته من “فرينكي دي يونج”…أخذها على صدره ليراوغ المدافع وينفرد بالحارس ويسدد في الزاوية اليسرى لحظة خروج أوسبينا…يا لك من لاعب يا ميسي!

31″ الحكم التركي شاكير يراجع لعبة الهدف بتقنية الفار لشكه في لمس باليد من ميسي..

33″ ❌ لا !!! هدف ملغي لليونيل ميسي بحجة لمس الكرة باليد لحظة استلام الكرة الطولية داخل المنطقة..لا يوجد أي اعتراض من لاعبي البرسا.

42″ أووووووف!! عرقلة سيئة جدًا لليونيل ميسي من خاليدو كوليبالي .. المدافع السنغالي سدد قدم ميسي بدلاً من تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء!.

44″ الحكم شاكير استعان بتقنية الفار لتحديد صحة القرار .. وبالفعل يحتسبها ركلة جزاء..مستحقة لبرشلونة

45″ ⚽️ ✅ جوووووووووووووووول…لويس سواريز يضيف الهدف الثالث من علامة الجزاء بعدما اعتذر ميسي عن تسديدها بسبب معاناته من إصابة في قدمه.

45″ الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع..

45+3″ أووووووووه…ركلة جزاء لصالح ميرتينز بعد تعرضه لإعاقة داخل المنطقة من إيفان راكيتيتش، الحكم قام بإطلاق صافرته واتخذ قراره دون الرجوع لتقنية الفار وسط اعتراضات من بيكيه واركيتيتش..

45+5″ ⚽️ جووووووووووووووووول…إينسيني ينجح في تسجيل ركلة الجزاء .. 1/3 ، الحياة تعود إلى المباراة من جديد، نابولي يحتاج لهدفين من أجل الصعود إلى ربع النهائي.

45+6″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم البرسا 1/3.

45″ صافرة الشوط الثاني ..

46″ كيكي سيتين يرفض إخراج ميسي.. وميسي يكمل اللعب دون مشاكل بعد تعافيه السريع من ضربة كوليبالي..

46″ جيناردو جاتوزو يجري أول تغييراته بنزول لوبوتكا بدلاً من ديمي، لإعادة النشاط إلى خط الوسط بعد شوط أول كارثي.

57″ نقترب من انتصاف الوقت الأصلي للقاء، ولا تزال الأفضلية الميدانية لفريق البرسا..

60″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط نابولي “زيلينسكي”

65″ لويس سواريز يعترض على الحكم ويطالبه باحتساب ركلة جزاء بداعي التعرض للدفع داخل منطقة الجزاء من مانولاس..

67″ جريزمان واستلام سيء جدًا داخل منطقة الجزاء يضيع بسببه فرصة لتهديد مرمى نابولي بفرصة سانحة للتسجيل.

70″ ???? التغيير الثاني لنابولي بنزول “بوليتانو” بدلاً من كاييخون.

70″ ???? التغيير الثالث لنابولي بنزول “لوزانو” بدلاً من زيلينسكي

71″ أووووووووووه…ماذا أهدرت يا لوزانو! إينسيني يمرر كرة عرضية نموذجية داخل منطقة جزاء برشلونة على رأس لوزانو الذي حولها بشكل سيء جدًا جدًا فوق العارضة بعيدة!

76″ سواريز يتعرض لإصابة في ركبته..ربما تكون إصابة!

77″ سواريز ينهض .. لم يتعرض لإصابة

79″ ???? التغيير الرابع لنابولي بنزول “إيلماس” بدلاً من رويز ..

79″ ???? التغيير الأخير لنابولي بنزول “ميليك” بدلاً من إينسيني..

80″ لا يوجد أي تغيير للبرسا حتى هذه اللحظة!!

81″ أووووووووووووه…ميليك يسجل هدف رأسي جميل ، لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل، وغرفة تقنية الفار تؤكد التسلل على الفور.

84″ ???? أول تغيير في برشلونة بنزول “مونشو رامون” بدلاً من المخيب أنطوان جريزمان

84″ مانولاس لا يكف عن ضرب لويس سواريز في كل التحام..

85″ أووووووووه…القائم الأيمن لحارس برشلونة “شتيجن” ينقذه من هدف رأسي للاعب النشيط “لوزانو” .. مهاجم نابولي البديل وضع الكرة من زاوية ضيقة جدًا لكن لسوء حظه ارتطمت في القائم..

86″ نابولي غير محظوظ اليوم..

89″ سيطرة ميدانية مميزة من نابولي في الدقائق الأخيرة، تدوير جيد للكرات وانتشار للاعبين في وسط ملعب البرسا، لكن الدفاع الكتالوني بالمرصاد لكل العرضيات والتسديدات المحتملة.

90″ لينجليه يصطاد عرضية أرضية صعبة من ميرتينز ويشتتها بسرعة خارج المنطقة قبل لوزانو..

90″ الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع، يبدو أن برشلونة سيقوم باستهالك هذا الوقت في الأربع تغييرات المتبقية له ..

91″ ???? ???? لويس سواريز يتبختر في خروجه من الملعب والحكم يشهر في وجهه البطاقة الصفراء.. بطاقة مجانية!

91″ ???? جونيور فيربو يحل محل لويس سواريز في تشكيلة برشلونة.

94″ كيكي سيتين يكتفي بإجراء تغييرين فقط في هذه المباراة ويحتفظ بأوراقه الاحتياطية الأخرى.

95″ صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة 3-1 والتأهل لمواجهة بايرن ميونخ في ربع النهائي.

مبروك لمحبي البرسا وهارد لاك لعشاق نابولي.

يتم عزف نشيد برشلونة كالعادة في كامب نو.

إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر ،.، نراكم في مباريات ربع النهائي ????

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