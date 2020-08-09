عاجل | تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام إنبي في الدوري المصري.. “مفاجأة في الوسط”

استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي “رينيه فايلر“، على التشكيل الذي سيخوض لقاء إنبي مساء الأحد، على ستاد القاهرة، وهي المباراة المؤجلة بين الطرفين، من الجولة التاسعة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن فايلر عن قائمة الأهلي، والتي ضمت كلا من:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

علي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي.

أليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري.

مروان محسن، وأليو بادجي.

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فيما جاء التشكيل المتوقع للأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي “أفشة” – وليد سليمان – جونيور أجايى.

خط الهجوم: مروان محسن.

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