فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي.. “عودة حمدي فتحي وظهور فخري”

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي “رينيه فايلر“، قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حـراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير. Advertisements خط الدفاع: علي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي. وسط الملعب: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري. الهجوم: مروان محسن، وأليو بادجي. ..

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