تشيلسي يعرض جورجينيو للبيع لتمويل صفقة محلية

وضعت إدارة تشيلسي لاعب الوسط الدولي الإيطالي واخصائي ركلات الجزاء “جورجينيو” على لائحة اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي، بهدف تمويل صفقة محلية بطلب من المدير الفني “فرانك لامبارد”.

وتُفكر إدارة تشيلسي، حسب تأكيد صحيفة ديلي تلجراف البريطانية، في بيع جورجينيو بمبلغ مالي لا يقل عن 40 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في تمويل صفقة لاعب الوسط الدولي الانجليزي “ديكلان رايس”.

ونشأ ديكلان رايس في أكاديمية تشيلسي قبل سنوات قليلة، وتم اطلاق سراحه في سن المراهقة لينضم لصفوف وست هام يوتايتد الذي تألق معه بصورة لافتة في العامين الماضيين.

وارتبط اللاعب ارتباطًا وثيقًا بالعودة إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2020، حيث يحاول فرانك لامبارد تعزيز خياراته الدفاعية قبل موسمه الثاني في قيادة الفريق.

ورغم منع تشيلسي عن إبرام أي صفقة خلال الميركاتو الصيفي 2019، تمكن لامبارد من حجز مكان للفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مع ذلك، عانى تشيلسي من ضعف دفاعي حاد، تلقى على إثره 54 هدفًا في الدوري الانجليزي الممتاز، وكبده خسارة فادحة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة غرب لندن قبل توقف النشاط بسبب كورونا.

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ولدى تشيلسي نفس رصيد الأهداف المتلقاه لفريق برايتون صاحب المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، ومن أجل حل هذه الأزمة يُفكر لامبارد في ضم ديكلان رايس الذي يُجيد في منطقة خط الوسط الدفاعي، ويمكنه المساهمة بمهاراته وقوته في إصلاح بعض مشاكل الخط الخلفي.

رايس حريص على العودة إلى ستامفورد بريدج

وقالت صحيفة ديلي تلجراف إن ديكلان رايس يحرص على العودة لصفوف تشيلسي، لكنه يتمتع بعلاقة جيدة بمسؤولي وست هام يونايتد، ولا يرغب في إفساد تلك العلاقة من خلال إجبارهم على تركه يرحله.

وبالتالي سيتطلب الأمر عرضًا كبيرًا من تشيلسي لتأمين خدمات ديكلان رايس، قد يصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

ومن أجل جمع هذا المبلغ الضخم، سينظر تشيلسي في مستقبل جورجينيو المرتبط بالانتقال إلى يوفنتوس أو الفريق الذي سيدربه ماوريتسيو ساري مستقبلاً.

وكان وكيل جورجينيو (جواو سانتوس) قد تحدث عن إمكانية مغادرة موكله لملعب ستامفورد بريدج هذا الصيف، وقال سانتوس “يعلم الجميع أن هناك علاقة قوية جدًا بين ساري وجورجينيو بعد خمس سنوات من العمل معًا، وسأكون كاذبًا لإنكار ذلك، لكني أريد أيضًا أن أذكركم بالثلاث سنوات المتبقية في عقد جورجينيو مع تشيلسي”.

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