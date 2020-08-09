فياريال خيار جديد في الميركاتو الصيفي لجوهرة الريال “كوبو”

يُخطط ريال مدريد لارسال صانع الألعاب الدولي الياباني “تاكيفوسا كوبو” في اعارة جديدة لأحد أندية الدوري الاسباني الدرجة الأولى، لمساعدته على اكتساب المزيد من الخبرات.

وقدم صاحب الـ 19 عامًا مستوى مميز خلال اعارته لنادي ريال مايوركا بالموسم الماضي 2020/2019، إلا أن الفريق أخفق في الحفاظ على مكانته بدوري الدرجة الأولى ليعود إلى السيجوندا.

وتلقى ريال مدريد عروضًا جادة من أندية إشبيلية وريال بيتس وأياكس أمستردام من أجل إعارة تاكيفوسا كوبو، وانضم لهذا الثلاثي فريق الغواصات الصفراء “فياريال” مطلع هذا الأسبوع، حسب تأكيد الصحف الاسبانية.

وخاض كوبو 35 مباراة في الدوري الاسباني الموسم الماضي، من بينهم 23 مباراة كأساسي، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وكان كوبو قد أخبر صحيفة فرانس فوتبول يوم الجمعة 31 يوليو الماضي بأن هدفه الرئيسي يتمحور حول العودة إلى ريال مدريد بأفضل مستوى ممكن.

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وقال “أحلم بأن أكون أحد أفضل اللاعبين لهذا لن أتوقف عن العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف، وقلت دائمًا بأن هدفي الرئيسي هو اللعب بانتظام مع ريال مدريد، لذلك عملت وبذلت قصارى جهدي على الرغم من أنني لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل”.

وأضاف “أحب حقًا أن تكون لديّ القدرة على اغتنام الفرصة للعب مع أفضل فريق في العالم”.

وتم إحضار كوبو خلال الميركاتو الصيفي 2019 من نادي أف سي طوكيو الناشط بالدوري الياباني الدرجة الأولى، مقابل رسوم لم يكشف عنها، يقال أنها وصلت لحوالي خمسة ملايين يورو فقط.

وسجل ريال مدريد اسم كوبو ضمن قائمة ريال مدريد كاستيا في الصيف الماضي، وسرعان ما قرر اللاعب الرحيل بنظام الإعارة لريال مايوركا من أجل اكتساب خبرات أعلى كما فعل النرويجي مارتن أوديجارد الذي صار نجمًا في ريال سوسيداد الآن.

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