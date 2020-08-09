الأهلي يقدم عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

رفع مسئولو النادي الأهلي، العرض الرسمي إلى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء عقد رمضان صبحي، بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر داخل الأهلي، أن مدير التعاقدات بالنادي “أمير توفيق“، قام بتقديم عرض رسمي اليوم السبت إلى هيدرسفيلد، لشراء الجناح الدولي “رمضان صبحي” بصفة نهائية مقابل 3.6 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف، بأن محمود الخطيب، طالب أمير توفيق بسرعة حسم الصفقة، والحصول على خطاب رسمي من هيدرسفيلد بمد إعارة اللاعب حتى ختام الموسم الجاري.

Advertisements

وكان هيدرسفيلد قد طالب بالحصول على 5 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة النادي الأهلي رفضت ورفعت العرض المالي من 2.5 مليون جنيه إسترليني إلى 3.6 مليون باوند، في محاولة أخيرة للتعاقـد مع اللاعب الشاب.

ويرتبط رمضان صبحي بعقد لمدة موسمين قادمين مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وانضم اللاعب للأهلي على سبيل الإعارة لأول مرة في يناير 2019، وتم تمديد الإعارة لموسم آخر مقابل 1.6 مليون جنيه إسترليني.

..