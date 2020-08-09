نقدم لكم فيديو أهداف السد والدحيل فى الدوري القطري، فى قمة مباريات اليوم السبت 8 اغسطس 2020، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري نجوم قطر.

انتزع فريق السد فوزا صعبا من ضيفه الدحيل بهدف دون رد، ويدين السد بالفضل في هذا الفوز للاعبه رودريجو تاباتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

جاء الهدف في الدقيقة 24، عندما سدد خالد الهيدوس كرة قوية تصدى لها محمد البكري حارس الدحيل وارتدت حيث هيأها بغداد بونجاح إلى تابتا الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

ورفع السد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري القطري، وتوقف رصيد الدحيل عند 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام الريان، الوصيف.

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وكان فريق السد قد استطاع الفوز فى المباراة الماضية على الأهلي خارج أرضه بنتيجة 1-0 بهدف سجله حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 43 في مباراة أقيمت على ستاد الجنوب الذي افتتح خصيصا لكأس العالم قطر 2022.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في نهائي كأس قطر وحقق السد الفوز برباعية نظيفة وحسم اللقب، والتي أقيمت يوم 17 يناير الماضي على ملعب ستاد جاسم بن حمد، سجل الأهداف تي هي تام في الدقيقة الخامسة وبغداد بونجاح في الدقيقتين 21 و45 أما الرابع فسجله أكرم حسن عفيف في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم للسد “ردريجو تاباتا” 1-0

لقطات من المباراة..

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