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فيديو أهداف الأهلي وأم صلال فى الدوري القطري

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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نقدم لكم فيديو أهداف الأهلي وأم صلال فى الدوري القطري، ضمن مباريات اليوم السبت 8 اغسطس 2020، بالجولة الـ20 من دوري نجوم قطر.

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت أم صلال بضيفه الأهلي، وتقدم أم صلال بهدف سجله راؤول بيسيرا من ضربة رأسية مُتقنة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتعادل الأهلي عن طريق هدف سجله رامي فايز أبو شمالة، لاعب أم صلال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

ورفع أم صلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري القطري، كما رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.

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وقام لاعبو أم صلال قبل بداية المباراة مع الأهلي بإرتداء قمصان العاملين في جمعية قطر الخيرية كرسالة تعبير واضحة عن تقدير جهودهم في مواجهة جائحة داخل وخارج قطر.

إليكم فيديو أهداف الأهلي وأم صلال فى الدوري القطري

هدف التقدم لأم صلال 1-0

هدف التعادل للأهلي 1-1

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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