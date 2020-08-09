نقدم لكم فيديو أهداف الأهلي وأم صلال فى الدوري القطري، ضمن مباريات اليوم السبت 8 اغسطس 2020، بالجولة الـ20 من دوري نجوم قطر.

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت أم صلال بضيفه الأهلي، وتقدم أم صلال بهدف سجله راؤول بيسيرا من ضربة رأسية مُتقنة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتعادل الأهلي عن طريق هدف سجله رامي فايز أبو شمالة، لاعب أم صلال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

ورفع أم صلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري القطري، كما رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.

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وقام لاعبو أم صلال قبل بداية المباراة مع الأهلي بإرتداء قمصان العاملين في جمعية قطر الخيرية كرسالة تعبير واضحة عن تقدير جهودهم في مواجهة جائحة كورونا داخل وخارج قطر.

إليكم فيديو أهداف الأهلي وأم صلال فى الدوري القطري

هدف التقدم لأم صلال 1-0

هدف التعادل للأهلي 1-1

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