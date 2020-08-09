نتائج مباريات اليوم السبت 8-8-2020 “حلم الريمونتادا يتبخر وميسي يتبختر”

واجه فريق المدرب فرانك لامبارد “تشيلسي” ليلة صعبة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما حل ضيفًا على بايرن ميونخ، حيث خسر بنتيجة 1/4 بملعب آليانز آرينا ليودع بنتيجة كارثية قوامها 7 أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

وسعى شباب تشيلسي نحو تحقيق مفاجأة على ملعب آليانز آرينا في ميونخ، إلا أنهم أثبتوا عدم جاهزيتهم بالقدر الكافي لمثل تلك المعتركات الهامة والصعبة، وحاجتهم للمزيد من الوقت لاكتساب الخبرة اللازمة لمواجهة فرق بحجم بايرن ميونخ.

وأحبط بايرن حلم ريمونتادا تشيلسي بتسجيل هدفين في الشوط الأول، قبل أن يضيف ثنائية أخرى بالشوط الثاني، ليعمق جراح تشيلسي الذي كان قد خسر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي أمام مانشستر يونايتد، بالاضافة إلى خسارة نهائي كأس الاتحاد الانجليزي أمام آرسنال.

وفي نفس التوقيت، شهد ملعب كامب نو تفوق برشلونة على نابولي المجتهد بثلاثة أهداف لهدف، والفضل لمهارات ميسي الفردية في تسجيل الهدف الثاني وجلب ركلة جزاء قتل بها اللقاء بنهاية الشوط الأول.

وسيتلقي برشلونة ببايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، بينما سيلتقي ليون بمانشستر سيتي في نفس الدور، ليكتمل عقد المتأهلين.

وشهدت مباريات اليوم أيضًا فوز الرجاء البيضاوي على أولمبيك آسفي 2/صفر ليخطف صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين من الوداد.

المباراة الموعد المسابقة رابط تفاصيل المباراة بايرن ميونخ – تشيلسي 1/4 دوري أبطال أوروبا رابط أهداف المباراة برشلونة – نابولي 1/3 دوري أبطال أوروبا رابط أهداف المباراة نيكاكسا – كلوب أميركا 1/1 الدوري المكسيكي – الجولة 3 – مازاتلان – تولوكا 1/2 الدوري المكسيكي – الجولة 3 – كييفو فيرونا – سبيزيا كالتشيو 0/2 نصف نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الايطالي الملعب التونسي – شبيبة القيروان 1/0 الدوري التونسي – الجولة 18 اتحاد بن قردان – الترجي 0/0 الدوري التونسي – الجولة 18 هلال الشابة – الاتحاد المنستيري 3/2 الدوري التونسي – الجولة 18 Advertisements حمام الأنف – مستقبل سليمان 1/1 الدوري التونسي – الجولة 18 الرجاء – أولمبيك آسفي 0/2 الدوري المغربي – الجولة 20 أم صلال – الأهلي 1/1 الدوري القطري الجولة 20 رابط أهداف أم صلال والأهلي السد – الدحيل 0/1 الدوري القطري الجولة 20 رابط هدف السد أمام الدحيل السلط – الرمثا 0/1 الدوري الأردني الجولة 3 – البسيتين – الرفاع الشرقي 2/2 الدوري البحريني الجولة 12 – النجمة – الشباب 1/4 الدوري البحريني الجولة 12 – الخليج – حطين 2/1 الدوري السعودي الدرجة الأولى الجولة 29 – القادسية – أحد 1/5 الدوري السعودي الدرجة الأولى الجولة 29 – تري فيوري سان السان مارينو – لينفيلد الآيرلندي الشمالي 2/0 تأهيلي دوري أبطال أوروبا 2021/2020 دريتا الكوسوفي – إنتر كلوب دي إيسكالديس الأندوري 1/2 تأهيلي دوري أبطال أوروبا 2021/2020

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