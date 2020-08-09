رسميًا: يوفنتوس يُقيل ساري بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

أقال نادي يوفنتوس الإيطالي مدربه “ماوريتسيو ساري” بعد الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا علي يد “أولمبيك ليون” الفرنسي بأفضلية هدفه خارج الديار، بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2).

وعلى الرغم من تحقيق “ماوريتسيو ساري” لقب الدوري الإيطالي، إلا أن المدرب لم يقدم ما يشفع له بالبقاء خلال عامه الأول في عقده الذي ينتهي في يونيو 2022، حيث تستهدف إدارة يوفنتوس لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن الفريق منذ ربع قرن.

وكان رئيس نادي يوفنتوس “أندريا أنييلي” قد صرح بأنه سيقيم الوضع قبل اتخاذ اي قرار لكن يبدو أن القرار اتخذ بسرعة كبيرة بالفعل، خاصة وان تصريحه كان بالأمس بعد مباراة ليون، ليتم اتخاذ القرار في اجتماع الإدارة ظهر اليوم السبت.

وكان ماوريتسيو ساري على وشك الإقالة بالفعل بعد خسارته كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو في ديسمبر 2019، ثم نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي في يونيو الماضي لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وسيترك المدرب البالغ من العمر 61 عامًا منصبه في يوفنتوس بعد 51 مباراة تنافسية فقط، حقق خلالها 34 انتصارًا و 8 تعادلات وتسع هزائم وسجل فريقه 100 هدف وتلقى 55، بمتوسط 2.16 نقطة في المباراة الواحدة.

Advertisements

ساري قبل محطة يوفنتوس

وقضى ساري معظم حياته المهنية في بطولات الهواة، بعد أن انضم إلى ميدان التدريب في وقت متأخر من حياته بعد ترك وظيفته في البنوك.

واشتهر ساري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع إمبولي في الفترة من 2012 إلى 2015، ثم تابع مساره في ساريبال في نابولي في الفترة من 2015 إلى 2018 لينتقل إلى انجلترا حيث فاز بلقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي الذي قاده لموسم واحد فقط ايضًا قبل ان ينتقل إلى يوفنتوس.

وجمع يوفنتوس 83 نقطة في الدوري الإيطالي هذا الموسم ، أقل من أي موسم آخر خلال سلسلة الانتصارات التي استمرت تسع سنوات، وتلقوا 43 هدفًا في 38 جولة.

كما سجل البيانكونيري 76 هدفاً، أقل من أتالانتا وإنتر ولاتسيو وحتى روما صاحب المركز الخامس.

..