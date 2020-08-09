هاري كيويل يُبرم 4 صفقات فور خلافته للتونسي نور الدين معمرية في أولدهام

أبرم أسطورة منتخب أستراليا ونادي ليدز يونايتد “هاري كيويل” 4 صفقات جديدة فور وصوله لتدريب نادي أولدهام أثلتيك خلفًا للمدرب التونسي “نور الدين معمرية”.

وجاء في مقدمة تعاقدات هاري كيويل – الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2005- الظهير الأيسر السابق لنادي مانشستر يونايتد “كاميرون بورثويك–جاكسون” بعقد مدته سنة واحدة بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر هذا الصيف.

وقضى اللاعب صاحب الـ 23 عامًا الموسم الماضي معارًا بين ناديي ترانمير روفرز وأولدهام أثلتيك، وتمكن من المشاركة في 6 مباريات مع أولدهام أثلتيك خلال موسم 2020/2019، بمنافسات الدوري الانجليزي الدرجة الرابعة المسماه بدوري الدرجة الثانية في إنجلترا “ليج تو”.

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وانضم لصفوف أولدهام اللاعب البرتغالي “سيدو جومباتي” من ويكومبي واندرز، ولاعب سالفورد سيتي الانجليزي “كارل بيرجياني”، بالاضافة لاستعارة الحارس الذي نشأ في مانشستر سيتي عام 2015 “أيان لاولور” من دونكاستر روفرز حتى نهاية الموسم المقبل.

هاري كيويل يتولى تدريب الفريق المفضل لبول سكولز

أختير نجم ليدز يونايتد وليفربول وجالطة سراي “هاري كيويل” لتولي مسؤولية تدريب الفريق المفضل لأسطورة كرة القدم الانجليزية ونادي مانشستر يونايتد “بول سكولز” مطلع الشهر الجاري.

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ووقع هاري كيويل /41 عامًا/ على عقد مدته سنة واحدة قابلة للتمديد، إذا ما نجح في تحسين وضعية الفريق في دوري “الليج تو”، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الـ19 برصيد 41 نقطة بفارق 16 نقطة عن المركز السابع المؤهل إلى المباريات الفاصلة والذي احتله فريق “نورثامبتون تاون”.

وبدأ هاري كيويل مسيرته التدريبية في عام 2017 حين أشرف على تدريب ناشيء نادي واتفورد، وفي موسم 2018/2017 تولى تدريب نادي كراولي تاون لمدة موسم ونصف، ومنه انتقل إلى نوتس كاونتي خلال موسم 2019/2018 ليتعرض بعدها للإقالة.

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وقال لاعب نادي الغرافة القطري السابق فور وصوله إلى ملعب باونداري بارك “أنا متحمس للمشروع، أتمنى أن تفهموا كلامي جيدًا، الأمر سيستغرق بعض الوقت، لأن الشيء الوحيد الذي أعتقد أن هذا النادي يحتاجه هو الاستقرار، إذا تمكنا من تحقيق ذلك فيمكننا البدء في تنمية العديد من الأشياء”.

وأضاف “يجب أن نعود إلى الأساسيات، لدينا قائمة جيدة من اللاعبين هنا، وأعتقد أن الجماهير وأنا والمالك، الجميع يريد رؤية أولدهام أثلتيك يتقدم نحو الأمام”.