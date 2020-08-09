بايرن مونيخ يسحق تشيلسي برباعية ويبلغ ربع النهائي

كرر بايرن ميونيخ الألماني تفوقه على ضيفه تشيلسي الإنكليزي فغلبه 4-1، وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت في إياب دور الـ16 من المسابقة بعدما تفوق عليه ذهاباً في لندن 3-0.



وسيلعب الفريق البافاري في ربع النهائي ضد برشلونة الفائز على نابولي.



وكان الفريق البافاري فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة في "ستامفورد بريدج" في شباط/فبراير الماضي، قبل تعليق النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتأهل 7-1 بمجموع المباراتين.



وسجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10 من ركلة جزاء و84)، والكرواتي إيفان بيريشيتش (24)، والفرنسي كورنتان توليسو (76)، فيما سجل تامي ابراهام هدف تشيلسي (44).



وجراء تفشي "كوفيد-19" اجرى الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلا على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث ستقام أدوارها النهائية في البرتغال وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.



ونجح مدرب بايرن هانزي فليك حيث أخفق نظيره فرانك لامبارد، إذ قاد فريقه في اول موسم له بعد تسلم الادارة الفنية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين وربع نهائي المسابقة الأوروبية الأم، في حين اكتفى نجم تشيلسي السابق الذي حل بديلا للإيطالي ماوريتسيو ساري في تموز/يوليو 2019 بوصافة الكأس المحلية، والمركز الرابع في الدوري ما ضمن له مشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.



المصدر: بي إن سبورت